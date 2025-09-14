¿Cómo atenderán los bancos este lunes 15 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 15 de septiembre, Honduras conmemora el 204 aniversario de su independencia, una fecha que además de celebraciones patrias, implica cambios en la operación de distintos servicios públicos y privados, entre ellos, el sistema bancario. ¿Estarán operando este día?

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estableció esta fecha cívica como feriado nacional inamovible, por lo que deberá otorgarse en la fecha correspondiente.

Por lo anterior, la atención al cliente en ventanilla en las sucursales bancarias y agencias físicas se suspenderán. Sin embargo, los usuarios contarán con canales digitales, cajeros automáticos y otros servicios electrónicos que seguirán funcionando con normalidad para cubrir las necesidades más urgentes.