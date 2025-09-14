  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Cómo atenderán los bancos este lunes 15 de septiembre?

Ante el feriado nacional anunciado para celebrar las fiestas cívicas en el 204 aniversario de independencia, usuarios se preguntan cómo estarán funcionando los diferentes bancos

  • 14 de septiembre de 2025 a las 14:12
¿Cómo atenderán los bancos este lunes 15 de septiembre?

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas este 15 de septiembre con motivo del feriado en conmemoración del 204 aniversario de Independencia.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 15 de septiembre, Honduras conmemora el 204 aniversario de su independencia, una fecha que además de celebraciones patrias, implica cambios en la operación de distintos servicios públicos y privados, entre ellos, el sistema bancario. ¿Estarán operando este día?

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estableció esta fecha cívica como feriado nacional inamovible, por lo que deberá otorgarse en la fecha correspondiente.

Por lo anterior, la atención al cliente en ventanilla en las sucursales bancarias y agencias físicas se suspenderán. Sin embargo, los usuarios contarán con canales digitales, cajeros automáticos y otros servicios electrónicos que seguirán funcionando con normalidad para cubrir las necesidades más urgentes.

Conozca el orden en que desfilará cada colegio este 15 de septiembre

A través de sus redes sociales, las diferentes empresas bancarias anunciaron sus horarios y la reanudación de labores con normalidad: así estará trabajando cada banco este día.

Horarios y reanudación de labores

Ficohsa

BAC Credomatic

Banco de Occidente

Banpaís

Banco Atlántida

Lafise

Banco Cuscatlán

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias