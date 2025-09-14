¿Cómo sigue la salud de la presidenta Xiomara Castro? ¿Participará en las fiestas patrias?

Este domingo 14 de septiembre a las 10:38 de la mañana dejó este mensaje en su cuenta de X: "Si antes Honduras sufría con los robos y el abandono, hoy, con la Refundación, tenemos logros que cambian la vida del pueblo. Más de un millón de hondureños salieron de la pobreza. Aumentó la inversión extranjera, se redujo la deuda y renovamos nuestras escuelas, para que más niñas y niños aprendan con dignidad. Hoy, 900 mil familias reciben energía gratuita en sus hogares. Estos son los frutos de un gobierno del pueblo y para el pueblo".