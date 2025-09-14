¿Cómo sigue la salud de la presidenta Xiomara Castro? ¿Participará en las fiestas patrias? Esto es lo que se sabe luego que anunciara que se encontraba mal de salud y cancelara su participación en eventos públicos.
El 11 de septiembre, la misma presidenta Castro anunció que se encontraba mal de salud por un fuerte virus de influenza. Anunció que no estaría en varios eventos públicos y que esperaba estar este 15 de septiembre en el Estadio Nacional.
Cuando es 15 de septiembre y durante su mandato, la presidenta ha iniciado su presencia asistiendo al centro del Distrito Central, donde se hace el grito de independencia.
Castro se encuentra en su último año como presidente de Honduras y EL HERALDO consultó si estará en las celebraciones por las fiestas patrias.
EL HERALDO consultó vía WhatsApp al expresidente Manuel Zelaya por la salud de la mandataria y si estará este 15 de septiembre tras el virus de influenza que sufrió.
Zelaya confirmó a este rotativo que la presidenta Castro sí estará en los eventos patrios, tanto en el parque central del Distrito Central como en el estadio, donde llegan los colegios y se realizan más actividades.
La última aparición pública de la presidenta se dio el 10 de septiembre en Santa Bárbara y donde usó mascarilla porque se encontraba algo mal de salud.
Pese a que las demás personas no usaban mascarilla, la mandataria sí la usó y al siguiente día anunció que tenía el virus de influenza. Sin embargo, este lunes volverá a aparecer de manera pública.
Este domingo 14 de septiembre a las 10:38 de la mañana dejó este mensaje en su cuenta de X: "Si antes Honduras sufría con los robos y el abandono, hoy, con la Refundación, tenemos logros que cambian la vida del pueblo. Más de un millón de hondureños salieron de la pobreza. Aumentó la inversión extranjera, se redujo la deuda y renovamos nuestras escuelas, para que más niñas y niños aprendan con dignidad. Hoy, 900 mil familias reciben energía gratuita en sus hogares. Estos son los frutos de un gobierno del pueblo y para el pueblo".
Los diferentes desfiles se dieron desde el sábado 13 de septiembre y este lunes tocará a los colegios a nivel nacional, donde varios de ellos son muy esperados por la población.