“Pueden caer muchos más, para Honduras va a ser como una limpieza”: Mike Vigil

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La captura del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares ha causado distintas reacciones a nivel nacional e internacional. Este viernes, se pronunció Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en Inglés).

Debido a su vasta experiencia en el control del narcotráfico en varios países, Vigil siempre es consultado sobre su panorama para los capos enviados a Estados Unidos, por lo que en Honduras ha dado sus impresiones en acerca de casos trascendentales como el de “Los Cachiros”, Los Valle Valle, Juan Antonio “Tony” Hernández, Juan Orlando Hernández y ahora, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.

Para Vigil, el destino de “El Tigre” ya está echado, por lo que deberá ser extraditado a Estados Unidos en las próximas semanas, pues asegura las pruebas en su contra son más que contundentes, aunque él pudiera argumentar lo contrario.

“La evidencia en contra de Bonilla es contundente. Los acusados siempre dicen cosas que no son ciertas, tratan de ocultar su culpabilidad y Bonilla no es la excepción. Los Estados Unidos no se toman la palabra de un capo o de otro criminal si las declaraciones de ellos no son comprobadas, entonces Bonilla lo que trata de hacer es engañar al pueblo, así como el expresidente (que dice) que la evidencia es de otros criminales, pero aunque sean declaraciones de algunos criminales, son testigos independientes que están diciendo las mismas cosas, pero aquí se comprueban las declaraciones”, aseguró el experto.