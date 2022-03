Bonilla “no fue capturado en la administración pasada porque era parte del cártel”: Leandro Osorio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La captura del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, ha causado diferentes reacciones en Honduras, sobre todo porque la misma ocurrió casi un año después de haberse girado la orden de extradición por parte de Estados Unidos.

Sobre ese tema se refirió este jueves el general en condición de retiro, Leandro Osorio, quien cuestionó que pasara tanto tiempo para su detención, pero aseguró que todo tiene una explicación.

Osorio aseguró que nunca hubo voluntad para capturar a “El Tigre” Bonilla en la administración pasada porque formaban parte del mismo “cártel”.

“Ya desde el 21 de mayo del año pasado fue pedido en extradición y no hubo voluntad para capturarlo, él se manejaba acá (en Honduras) y no fue vigilado ni perseguido por la seguridad e inteligencia de la Policía y del Estado porque no hubo voluntad por la administración pasada, porque era parte del cártel”, manifestó.