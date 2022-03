$!Prohibidos los escotes y minifaldas en el Congreso Nacional; imponen código de vestimenta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Congreso Nacional dio a conocer el miércoles el código de vestimenta que debe observarse dentro del Palacio Legislativo.

A través de un memorando dirigido a la junta directiva, encabezada por Luis Redondo, jefes de bancada, presidentes de comisiones, gerentes, jefes de departamento y directores, se detallan las prendas de vestir que a partir de la fecha deberán evitar usar quienes laboran en el Hemiciclo. Esto incluye al personal administrativo.

“Debido a la importancia y relevancia de las funciones encomendadas a todo el personal administrativos involucrado en las actividades que se realizan habitualmente, así como la recepción de visitas de personalidades nacionales e internacionales, se deberá observar como el código de vestimenta que será de cumplimiento obligatorio”, se lee en el documento.

Asimismo advierte de sanciones al considerarse como falta leve su incumplimiento. Cada señalar que no se especifica claramente si el código de vestimenta aplica a los diputados, diputadas y sus respectivos suplentes.

Entre las disposiciones se prohíbe a las mujeres usar escotes pronunciados, leggins, ropa muy ajustada, licras, mallas, minifaldas, minivestidos y transparencias.

Mientras que para los hombres prohíbe llegar al Legislativo usando jeans rotos o desgastados, camisetas, short o calzonetas, camisetas de equipos deportivos, playeras y gorras.

Reacciones

Las reacciones ante la lista de prendas prohibidas no tardaron en aparecer.

La diputada Beatriz Valle expresó que no podía ser y que era el colmo que a su edad le vinieran a decir como vestirse, además agregó que “la gente en Honduras no respeta nada y se entiende a veces, pero por ejemplo, el Gerente del CN no puede ordenarle absolutamente nada ni a diputados ni diputadas”.

