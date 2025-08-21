Inaugurarán un puente en Maralito y una carretera que conecta Marale con Sulaco

Según la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la carretera tiene una longitud de 13.82 kilómetros y un presupuesto de 457.5 millones de lempiras. En tanto, el puente Maralito, ubicado en Marale, representa una inversión de 30.5 millones de lempiras.

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro supervisó el martes los avances en la pavimentación con concreto hidráulico de la carretera central Marale (Francisco Morazán)- empalme subtramo de Marale- Sulaco (Yoro) e inspeccionó la construcción del puente Maralito.

Ambos proyectos, financiados con fondos nacionales, buscan mejorar la conectividad entre los departamentos de Francisco Morazán y Yoro, beneficiando a más de 50 mil habitantes que durante décadas esperaron una vía moderna.

En la inspección, la mandataria estuvo acompañada por el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, y el titular de la SIT, Octavio Pineda, entre otras autoridades.

Castro destacó que su gobierno destina los recursos del Estado en obras para beneficio del mismo pueblo que paga sus impuestos.

“Estos no son proyectos aislados, aquí hay una visión de país, una visión de integración de esta Honduras que tanto amamos”, expresó.

La meta es integrar productivamente Honduras, “unir el centro con el norte, el sur con el oriente, igual con el occidente”.

El gobierno sigue marcando diferencias en todos los campos, por eso, estas proyecciones deben continuar el próximo período presidencial, aseveró.

Las autoridades destacaron que la obra permitirá reducir los tiempos de traslado, impulsar la productividad local y facilitar el acceso a servicios básicos para las comunidades aledañas.