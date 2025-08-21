  1. Inicio
El hondureño Eduardo Murillo alza el título de Mister Teen Hispanoamérica Internacional 2025

El representante hondureño destacó en el certamen internacional, celebrado en República Dominicana, superando a más de 90 participantes

  • 21 de agosto de 2025 a las 11:09
1 de 10

El joven hondureño Eduardo Murillo inscribió su nombre en la historia de los certámenes internacionales al coronarse Mister Teen Hispanoamérica International 2025, tras una competencia celebrada en Punta Cana, República Dominicana.

 Fotos: Instagram | @eduardomurillo_oficial
2 de 10

Murillo, de 20 años y originario de Olancho, destacó entre representantes de más de 90 países que se dieron cita del 5 al 10 de agosto en el Hotel Occidental Caribe.

 Foto: Instagram | @eduardomurillo_oficial
3 de 10

Su porte, preparación y desenvolvimiento lo llevaron a conquistar el máximo reconocimiento de la noche final.

 Foto: Instagram | @eduardomurillo_oficial
4 de 10

A su vez, obtuvo dos reconocimientos especiales: Mister fotogénico y Mejor traje típico.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Sus aspiraciones, según una entrevista difundida en redes sociales, son cumplir sus objetivos y proyectos, culminar su carrera universitaria y dejar en alto a Honduras a nivel internacional.

 Foto: Instagram | @eduardomurillo_oficial
6 de 10

El joven modelo está próximo a iniciar sus estudios en Comunicación.

 Foto: Instagram | @eduardomurillo_oficial
7 de 10

Oscar Eduardo Peralta Murillo, nombre de pila del hondureño, ya había representado al país en 2023.

 Foto: Instagram | @eduardomurillo_oficial
8 de 10

En ese entonces logró los títulos internacionales Mister Teen Supranational Mundo y Mister Teen Continentes Unidos Internacional.

 Foto: Instagram | @eduardomurillo_oficial
9 de 10

Con este nuevo galardón, Murillo consolida una trayectoria que lo perfila con mayor proyección en medios y pasarelas.

 Foto: Instagram | @eduardomurillo_oficial
10 de 10

El certamen también reconoció a Jefferson Torres, quien se alzó con el título de Mister Hispanoamérica International 2025. Mientras que, Vanessa Medvedovsky, de raíces hondureñas, fue elegida Señora Joven Hispanoamérica Internacional.

 Foto: Instagram | @vanes_m_sa
