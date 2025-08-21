Muere Xava Drago, vocalista de la banda de rock mexicano Coda

Ciudad de México, México.- Este jueves -21 de agosto- se confirmó la muerte de Xava Drago, vocalista de la icónica banda de rock mexicano Coda. La noticia fue confirmada por la agrupación musical a través de sus redes sociales, lamentando la partida de su compañero y solidarizándose con su familia.

"Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes", escribió. Seguidamente, la banda describió que Xava "siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna".

Salvador Aguilar Hurtado, más conocido por su nombre artístico Xava Drago, murió a los 56 años tras combatir el cáncer de estómago que le afectaba desde mediados de 2024. Su estado de salud se fue deteriorando, situación que preocupó a sus seguidores. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Meses atrás, Xava Drago apeló a la bondad de sus seguidores, pidiédoles de por favor su colaboración para costear sus gastos médicos. Rápidamente, muchas personas se sumaron a la causa, gesto que conmovió a Drago, quien agradeció públicamente el apoyo. "Quiero agradecerles de todo corazón por sus donaciones (...) Muchísimas gracias de verdad, espero estar listo muy pronto", expresó en un video compartido el pasado 2 de junio.