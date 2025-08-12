El emotivo mensaje de Coda al cantante Xava Drago

Ciudad de México, México.-Llenos de gratitud con el público, la banda Coda publicó un emotivo mensaje en que mostraban su total apoyo y solidaridad a Xava Drago, quien informó que está en la última etapa de su enfermedad.

“Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón”, escribieron luego del mensaje de Xava.

“Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava. Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros”, añadieron los músicos.