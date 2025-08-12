El emotivo mensaje de Coda al cantante Xava Drago

Ciudad de México, México.-Llenos de gratitud con el público, la banda Coda publicó un emotivo mensaje en que mostraban su total apoyo y solidaridad a Xava Drago, quien informó que está en la última etapa de su enfermedad.
“Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón”, escribieron luego del mensaje de Xava.
“Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava. Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros”, añadieron los músicos.
Estado de salud de Xava Drago
"Desafortunadamente, los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí", escribió el vocalista junto a una fotografía de él que compartió en sus redes sociales para informar cómo avanza su cáncer de estómago.
"Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda", añadió.