El emotivo mensaje de Coda al cantante Xava Drago

La banda agradeció al público por todo el apoyo al cantante durante este duro momento por el que Drago está pasando

  • 12 de agosto de 2025 a las 12:32
El emotivo mensaje de Coda al cantante Xava Drago

La banda lleva más de 30 años haciendo música.

 Foto: Cortesía Instagram

Ciudad de México, México.-Llenos de gratitud con el público, la banda Coda publicó un emotivo mensaje en que mostraban su total apoyo y solidaridad a Xava Drago, quien informó que está en la última etapa de su enfermedad.

“Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón”, escribieron luego del mensaje de Xava.

“Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava. Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros”, añadieron los músicos.

Estado de salud de Xava Drago

"Desafortunadamente, los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí", escribió el vocalista junto a una fotografía de él que compartió en sus redes sociales para informar cómo avanza su cáncer de estómago.

"Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda", añadió.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

