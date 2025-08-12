Arrestan al reguetonero Jhayco por posesión de cocaína y cannabis en Miami

Miami, Estados Unidos.-El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jhayco fue arrestado este martes en el condado de Miami-Dade (EE.UU.), acusado de posesión de cocaína y cannabis, según el expediente judicial de esa jurisdicción de Florida.

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2:55 hora local (6:55 hora GMT) de la madrugada mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad.

Los agentes señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba la licencia de conducir.