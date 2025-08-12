Arrestan a Pee Wee, cantante de Kumbia Kings

Texas, Estados Unidos.-El famoso cantante de los Kumbia Kings, Pee Wee, volvió a tener problemas con la justicia al ser arrestado en la ciudad de Austin, Texas.

El medio mexicano El Universal detalló que la detención se llevó a cabo la noche del domingo 10 de agosto en el condado de Hidalgo.

El mexicano fue acusado de "conducir bajo la influencia del alcohol y drogas", detalla el reporte policial.