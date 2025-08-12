  1. Inicio
Arrestan a Pee Wee, cantante de Kumbia Kings

La defensa del cantante mexicano está luchando por sacarlo con una fianza, sin embargo, este es el segundo arresto del cantante por el mismo cargo

  • 12 de agosto de 2025 a las 10:27
Arrestan a Pee Wee, cantante de Kumbia Kings

Esta fue la imagen tomada en la policía tras el arresto del cantante mexicano.

 Foto: Cortesía

Texas, Estados Unidos.-El famoso cantante de los Kumbia Kings, Pee Wee, volvió a tener problemas con la justicia al ser arrestado en la ciudad de Austin, Texas.

El medio mexicano El Universal detalló que la detención se llevó a cabo la noche del domingo 10 de agosto en el condado de Hidalgo.

El mexicano fue acusado de "conducir bajo la influencia del alcohol y drogas", detalla el reporte policial.

Irvin Salinas, nombre de pila del cantante, podría enfrentarse a multas, suspensión de la licencia, prisión y la obligación de completar programas de rehabilitación.

Cabe mencionar que esta es la segunda vez en que el cantante es detenido por el mismo cargo, por lo que en esta ocasión el cargo podría aumentar.

Se estima que Pee Wee podría pagar una fianza de 6 mil o 9 mil dólares para poder salir de prisión, pero debido a que se trata de una segunda infracción de este tipo, el precio podría aumentar.

