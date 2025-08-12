Madonna alza su voz para impedir que los niños de Gaza mueran de hambre

Estados Unidos.- La cantante Madonna pidió ayuda para salvar “a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado de Gaza” antes de que mueran de hambre, asegurando que ese es el mejor regalo que podría darle a su hijo Rocco en su cumpleaños. La reina del pop pidió al público en su Instagram que done a diversas organizaciones humanitarias que proveen comida a los gazatíes, entre ellas World Central Kitchen y Women Wage Peace.

"Hoy (ayer) es el cumpleaños de mi hijo Rocco. Creo que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirles a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza", escribió la cantante. Y señaló que no está culpando a nadie por la situación ni tomando partido: "Todos están sufriendo. Incluso las madres de los rehenes. Rezo por su liberación". Además, insistió en que con esta acción está tratando de hacer lo posible "para evitar que estos niños mueran de hambre".