Chad Michael Murray: de grave enfermedad a una vida renovada y saludable

El actor y exmodelo estadounidense, Chad Michael Murray, reconocido por su participación en la película "Un viernes de locos" reveló detalles de una grave crisis de salud que sufrió. Aquí todos los detalles.
El actor abrió su corazón en una reciente entrevista y reveló que a los 15 años tuvo que ser hospitalizado durante dos meses y medio debido a que sus intestinos se torcieron, provocando una hemorragia interna severa que casi le cuesta la vida.
Durante su estancia en el hospital, Murray experimentó pérdida de conciencia de manera intermitente y la gravedad de su condición llevó a su familia a convocar a un sacerdote para las últimas oraciones.
"Estuve en mi lecho de muerte", afirmó el actor de 43 años, quien rememoró cómo una transfusión sanguínea le salvó la vida, tras la intervención de la enfermera Sandy.
Aunque no especificó el diagnóstico exacto, detalló que precisó una segunda cirugía para limpiar los órganos internos, debido a la coagulación de sangre que se produjo en su interior.
Tras la recuperación, Murray enfrentó un proceso físico difícil; salió del hospital pesando solo 54 kilogramos, cuando su peso habitual era de 81 kg.
"Era un esqueleto cuando salí. Me vi en el espejo y lloré, no podía creer que ese era yo", compartió con honestidad sobre su estado tras la hospitalización.
El actor reconoció que salir del hospital fue "lo más aterrador" y que durante ese proceso conoció a una enfermera que influiría en su futura carrera.
"Alana me dijo que debería modelar. Yo quería ser actor y ella me ofreció ayuda para conectarme con una agencia de modelos", contó Murray, quien se inclinó por su pasión por la actuación.
Además, la experiencia hospitalaria fortaleció su vínculo con su familia, especialmente con su padre, un padre soltero de cinco hijos, quien estuvo presente en sus momentos más difíciles.
"Mi relación con Dios también se profundizó durante ese tiempo, y mi relación con mi padre se volvió mucho más estrecha", expresó el actor, quien valora profundamente el apoyo familiar en su proceso de recuperación.
Su situación de salud también terminó influyendo en su vocación artística; Murray aseguró que las horas viendo películas y series en la clínica ayudaron a clarificar su deseo de dedicarse a la actuación.
Hoy en día, Murray mantiene un estilo de vida saludable, alimentándose bien y evitando el alcohol, con el fin de cuidar su bienestar y prevenir futuras complicaciones.
El actor aparece en la secuela de "Viernes de locos", dándole vida a Jake. "Jake ha vuelto, cariño", escribieron en la publicación oficial de Disney el año pasado.