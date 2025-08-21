El último mensaje de Xava Drago, voz de Coda, tras su partida

El silencio sustituyó la voz que durante décadas encendió al público del rock en español. Xava Drago, líder vocal de la banda mexicana Coda, murió a los 56 años. Antes de su partida, el cantante dejó un mensaje póstumo en el que se despidió de su público y de sus seres queridos.
“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida, gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolié’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí”, inició.
“Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre”.
“Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos”, concluyó el mensaje que ya suma una gran cantidad de comentarios.
En 2024 dio a conocer que enfrentaba por segunda vez un diagnóstico de cáncer de estómago, enfermedad que lo obligó a someterse a diversos tratamientos.
A inicios de agosto de 2025 informó que su estado era irreversible.
“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí. Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía“, publicó entonces en Facebook.
Tras su fallecimiento, la banda despidió a su vocalista con un mensaje en el que destacó su entrega artística y personal.
“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado. Estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna", expresó la agrupación.
"Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, concluyó la banda.