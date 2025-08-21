¿De qué murió Xava Drago, vocalista de Coda?

El grupo expresó su sentir con un mensaje en el que subrayó la entrega del cantante. “Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado. Estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, escribieron.