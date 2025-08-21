¿De qué murió Xava Drago, vocalista de Coda?

El rock en México perdió a una de sus voces más reconocidas. Xava Drago, vocalista de la banda Coda, murió a los 56 años, informó la agrupación en redes sociales la mañana del jueves 21 de agosto.
El grupo expresó su sentir con un mensaje en el que subrayó la entrega del cantante. “Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado. Estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, escribieron.
El cantante había enfrentado en dos ocasiones un cáncer de estómago, enfermedad que lo mantuvo en tratamientos constantes y que finalmente derivó en su fallecimiento.
En agosto de 2025 había señalado que su condición era irreversible.
“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí. Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía“, escribió en Facebook.
Antes de su partida dejó un mensaje póstumo dirigido a quienes lo acompañaron en vida.
“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida, gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolié’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí”, inició el mensaje.
"Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos", concluyó.
Xava Drago fue el rostro y la voz de Coda, una de las bandas que en la década de los noventa consolidó al rock en español en México con temas como "Aún", "Eternamente" y "Tócame".
Su timbre y su presencia en el escenario lo convirtieron en una figura destacada dentro del movimiento de rock nacional que alcanzó notoriedad en aquella época.