La presidenta Xiomara Castro pidió el conteo de voto por voto ante su militancia

Tegucigalpa, Honduras.- Obedientes al llamado de la presidenta de la República, Xiomara Castro, empleados públicos y colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) llegaron para apostarse frente a la Casa Presidencial; el motivo era protestar por lo que ellos consideran un "fraude electoral". Con consignas de: "no al fraude electoral", "no al golpe de Estado" y "no a la inherencia de Trump", cientos de militantes del partido en el gobierno, llenaron el bulevar San Juan Bosco, frente al Centro Cívico Gubernamental (CCG) y la Casa Presidencial. A la 1:00 de la tarde, uno a uno, los burócratas afines a Libre salían del CCG, para unirse a la manifestación convocada por la mandataria, para hacerse sentir como una fuerza política, luego de la abrumadora derrota en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Pero también llegaron hasta la capital, un número considerable de miembros de Libertad y Refundación que vinieron desde el interior del país, en especial, de los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Yoro, según lo registrado por EL HERALDO.



Voto por voto pide Xiomara

Después de casi tres horas de espera, a las 3:43 de la tarde, la presidenta Xiomara Castro, apareció en escena y subió a un estrado habilitado a la par del Palacio José Cecilio del Valle, en la Casa Presidencial. Con vivas a la mandataria, la membresía de Libre recibió a Castro en medio de la gritería de "Xiomara no se va"; a sabiendas de que su mandato finaliza el próximo 27 de enero de 2026.

"Hoy los he convocado porque el país nuevamente vuelve a transitar en una crisis. Hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades; quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que sólo al pueblo le corresponden, en la única oportunidad democrática que tiene el pueblo para manifestarse, que es en un proceso electoral", inició Castro en su discurso. En ese momento, los agitados simpatizantes de Libre, gritaron: "Constituyente, Constituyente, Constituyente", aduciendo que debería de hacerse la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; un deseo que no ha podido cumplir de Libertad y Refundación. "Los he convocado a ustedes, para defender la democracia de nuestro país, para no permitir que se manipulen las actas, para no permitir que se cuenten votos y que no sean la representación exacta de lo que ustedes llevaron a las urnas", manifestó.

Escuchando eso, sus seguidores pidieron la nulidad de las elecciones generales; acto seguido, Castro expresó: "nuestro compromiso es que los resultados de esas urnas sean voto por voto, que de ese conteo voto por voto se exprese la voluntad del pueblo en las urnas", acotó.

Llamado a manifestarse