Policía inspecciona oficinas y estacionamiento del CNE por presunta bomba

En varias imágenes que circulan en redes sociales, se observa a los agentes inspeccionando tanto las áreas internas del edificio, incluidos cubículos y oficinas, como el estacionamiento.

Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este lunes, un equipo especializado en desactivación de explosivos se desplazó hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) , en la capital, luego de recibirse una llamada que advertía sobre la posible presencia de un artefacto explosivo.

De manera preliminar, las autoridades no han confirmado el hallazgo de ningún objeto sospechoso.



No obstante, los equipos de seguridad continúan con las revisiones como parte de los protocolos de prevención.



Según la información, la alerta habría sido originada por supuestos empleados de la institución que reportaron la presencia de un objeto extraño.



Esto motivó la llegada inmediata de las autoridades de seguridad y la activación de medidas de evacuación en el edificio.

Se espera que en las próximas horas el CNE y la Policía Nacional emitan un informe oficial sobre los resultados de la inspección y si la amenaza corresponde a un caso real o a una falsa alarma.