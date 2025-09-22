Sismo se registró al noreste de Trujillo la madrugada de este lunes

Tegucigalpa, Honduras.-Un sismo se registró la madrugada de este lunes 22 de septiembre en el noreste de Trujillo, Colón, en la zona norte de Honduras, según lo informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
El ente detalló que el movimiento telúrico fue a las 2:18 de la madrugada y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Las autoridades de Copeco, también confirmaron que hasta el momento no se reportaron daños ni personas afectadas por este fenómeno.
"La madrugada de hoy lunes 22 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 4.1 con profundidad de 10 km, localizado a 18 km al noreste de Trujillo, Colón, Honduras. No se reportaron daños", publicaron en su cuenta de X.