Sismo se registró al noreste de Trujillo la madrugada de este lunes

Tegucigalpa, Honduras.-Un sismo se registró la madrugada de este lunes 22 de septiembre en el noreste de Trujillo, Colón, en la zona norte de Honduras, según lo informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

El ente detalló que el movimiento telúrico fue a las 2:18 de la madrugada y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.