Partido Nacional: “No podemos apoyar una nómina con magistrados impuestos desde el gobierno”

“Hoy encontramos a uno de los partidos, y en este caso al Partido Liberal aunque no lo quiera reconocer, que desde el gobierno le están condicionando el respaldo a uno de sus integrantes en la nómina de los cuatro que están presentando como propuesta, eso es condicionar a los partidos políticos, eso es vetarle al PL”, dijo el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La bancada del Partido Nacional aseguró este miércoles que no están dispuestos a apoyar una nómina que tenga magistrados impuestos desde el gobierno.

“El partido Nacional está apostando a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, no le estamos apostando a que continúe la corte actual por más tiempo, pero tiene que haber la sustitución en base a la Constitución por los 86 votos como lo establece y eso requiere diálogos consensos y madurez política de todos”, reiteró.

Agregó que “lo más grave de esto sería que desde el gobierno no solo le condicionen que no puede ir, sino que le quieran condicionar quién tiene que ir, y en eso el PN no estaría en ninguna disposición de poder apoyar una nómina presentada impuesta desde el gobierno a otro partido político”.

“No se ocupa tener cuatro dedos de frente para entender que si es impulsado por el gobierno para que lo integre otro partido de oposición es que va a estar a la orden del gobierno”, lanzó el nacionalista.