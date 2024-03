Participación de la mujer en el mercado laboral es del 40%

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Observatorio Demográfico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reveló que a pesar que las mujeres representan más de la mitad de la población nacional, no gozan de los mismos derechos, especialmente en el ámbito profesional.

Los datos que publicó el observatorio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el pasado fin de semana señalan que la tasa de participación laboral de la mujer es de un 40%. Dentro de la categoría de asalariado, el porcentaje de las mujeres sube a un 52%, lamentablemente cerca del 70% de ellas gana menos del salario mínimo.

“Es importante reconocer que ha habido un avance, no tan significativo para el tiempo transcurrido, pero hace 20 años la tasa de participación no llegaba al 20%, hoy es el doble y hay unos derechos que las mujeres han ido ganando dentro del mercado laboral; no ha sido fácil, es una lucha constante”, asevera el director del Observatorio Universitario, Héctor Figueroa.