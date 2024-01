Mujeres capitalinas rompen los estereotipos de oficios y profesiones

“Si la mujer tiene la habilidad para hacer otros trabajos, logra tener accesos a labores o salarios que no se obtienen de manera tradicional”, manifestó.

Lucía Ordoñez: “Las invito a que no dependan del pisto de su marido”

Lucía, con sus manos habilidosas y una sonrisa que se refleja en la pintura de los vehículos que despacha, demuestra que los vientos de la tradición, ya no soplan en el “carwash” que le abrió las puertas hace más de un año.

“Allá es normal ver a mujeres trabajando de todo, ahí aprendí a lavar carros, pero también le hice a la albañilería y pintura”, relató la dama de 56 años.

Para la madre de cuatro hijos, ejecutar un trabajo que tradicionalmente lo desempeñan los hombres, no es incómodo cuando ya se supera la discriminación, y se acepta que no siempre se llega al salario mínimo.

“El trabajo no deshonra a nadie, las invito a que no dependan del pisto de su marido y a las jovencitas que no se echen a perder”. pronunció.