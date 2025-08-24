Onda tropical genera lluvias y chubascos fuertes este lunes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El paso de una onda tropical dejará lluvias en la mayor parte del territorio nacional durante este lunes 25 de agosto, advirtió Jorge Castellanos, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“El tránsito de una onda tropical sobre el territorio nacional estará generando lluvias en la mayor parte del país”, informó Castellanos en su reporte matutino.
Según el especialista, en horas de la mañana se esperan precipitaciones débiles en la región oriental, centro y sur. “Se esperan precipitaciones débiles por la mañana en la región oriental, centro y sur”, detalló.
Por la tarde, las lluvias se intensificarán en otras zonas del país. “Por la tarde, lluvias y chubascos moderados a ocasionalmente fuertes al occidente, suroccidente y noroccidente del país”, agregó.
Las condiciones también incluyen variación en el oleaje. El pronosticador precisó que en el litoral Caribe se esperan alturas de uno a tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies.
Respecto a las temperaturas, Castellanos señaló que en el Distrito Central se registrará una máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 17.
Para la región central se estiman máximas de 32 y mínimas de 19, mientras que en la insular la máxima será de 32 y la mínima de 27.
En la región norte se alcanzarán temperaturas máximas de 34 y mínimas de 25, mientras que en la oriental se reportará una máxima de 32 y mínima de 19.
"En el sur del país se pronostican temperaturas más elevadas, con una máxima de 35 y mínima de 24, mientras que en el occidente la máxima será de 30 y la mínima de 12", concluyó el reporte del especialista.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).