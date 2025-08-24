Pilotos aterrizan de forma visual en Palmerola, incluso de noche, debido a obras inactivas

En el aeropuerto de Palmerola, los pilotos realizan aterrizajes y despegues únicamente con guía visual, incluso de noche, debido a que los sistemas de aproximación instalados hace años permanecen inactivos por obras inconclusas. ¿Por qué razón? Los detalles a continuación.
Por un monto de 5.5 millones de dólares (unos 140 millones de lempiras), se realizó el balizamiento que consiste en ayudas visuales instaladas para guiar y orientar a los pilotos durante el aterrizaje, rodaje y despegue. Pero estas luces instaladas en el aeropuerto de Palmerola no están operativas.
La empresa UTE Consorcio Elecnor-Sampol fue la encargada de construir la central eléctrica y los anillos por un monto de 14.5 millones de dólares (más de 380 millones de lempiras), según Fernando Pinzón, gerente de Ingeniería y Mantenimiento de PIA.
Mediante una subestación principal y un cableado de anillos de media tensión, la central distribuye energía a 15 subestaciones. Sin embargo, como no está en funcionamiento, impide que se enciendan las luces, equipos y algunos edificios.
La misma compañía construyó el edificio de bomberos, denominado Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, por un monto de 2.9 millones de dólares (75 millones de lempiras). Esta instalación fue habitada antes del inicio de operaciones del aeropuerto entre noviembre y diciembre del 2021.
Pese a que la mayor parte de las obras fueron terminadas desde el año 2022, la SIT no hizo la entrega a la concesionaria y el aeropuerto no ha estado operando bajo los estándares de seguridad operacional establecidos
Otra de las obras importantes es la torre de control, también construida por la empresa UTE Consorcio Elecnor-Sampol, valorada en siete millones de dólares (más de 180 millones de lempiras). Según el experto, este componente no se ha puesto en funcionamiento desde que fue entregado por la empresa.
Erick Spears representante legal de PIA, declaró a EL HERALDO Plus que al no poner a funcionar estos equipos, las aerolíneas son las más afectadas, porque significa un gasto de 15 a 20 minutos más en tiempo y consumo de combustible al tener que ir a dar vuelta a Toncontín y se evita que el aeropuerto alcance la categoría 1 para alcanzar un mejor posicionamiento en seguridad internacional.
El experto aseguró que incluso las aerolíneas han manifestado que no entienden cómo, teniendo equipo de última generación instalado, se utilicen sistemas provisionales que no ofrecen la misma confiabilidad.
Aunque las luces profesionales ya están instaladas (izquierda) en el Aeropuerto de Palmerola, la terminal opera con dispositivos provisionales, lo que causa incomodidad en Estados Unidos.
Las luces de pista, que ya fueron instaladas y entregadas -al igual que la central eléctrica- desde el 23 de septiembre de 2022. No obstante, la SIT no las puso en funcionamiento para hacer la entrega oficial al operador.
El problema es que “estas obras están abandonadas desde ese tiempo y, al día de hoy, no tienen garantía de construcción, y algunos sistemas no tienen garantía de calidad. Esa es parte del reclamo de nosotros”.
Esa situación representa un problema para el operador, ya que las aerolíneas deben sobrevolar de 15 a 20 minutos adicionales para aterrizar en Palmerola.
Esto se debe a que necesitan realizar un sobrevuelo para conectarse al sistema de aeronavegación que se encuentra en Toncontín y así poder aterrizar con seguridad en la terminal.