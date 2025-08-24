Pilotos aterrizan de forma visual en Palmerola, incluso de noche, debido a obras inactivas

Erick Spears representante legal de PIA, declaró a EL HERALDO Plus que al no poner a funcionar estos equipos, las aerolíneas son las más afectadas, porque significa un gasto de 15 a 20 minutos más en tiempo y consumo de combustible al tener que ir a dar vuelta a Toncontín y se evita que el aeropuerto alcance la categoría 1 para alcanzar un mejor posicionamiento en seguridad internacional.