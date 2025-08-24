  1. Inicio
Dictan prisión preventiva a socia de excoordinador de la Tasa de Seguridad

La acusada junto a Juan Ramón Molina Rodríguez defraudaron al Estado con más de 18 millones de lempiras en la compra irregular de tarjetas para licencias de conducir

La Fiscalía señala que del contrato que firmó Mayorga solo llegó la mitad del lote contratado y que se triangularon fondos mediante empresas fachada en EE. UU. y Francia.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Un tribunal dictó este domingo -24 de agosto- auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., acusada de participar en un millonario fraude al Estado mediante el suministro irregular de tarjetas PVC para licencias de conducir.

De acuerdo con la acusación, Mayorga actuó junto a Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en un perjuicio que asciende a 18 millones 547 mil 200 lempiras.

La investigación detalla que en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó de forma irregular la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., compañía constituida apenas dos meses antes de recibir el contrato. Aunque se reportó el ingreso de todo el lote, solo 258 mil llegaron al país.

Acusan a excoordinador de Tasa de Seguridad por fraude y lavado de activos

El 22 de enero de 2022, a tres días de que el nuevo gobierno asumiera la administración, la Secretaría de Seguridad realizó un pago de 18.5 millones de lempiras a la empresa. Posteriormente, Mayorga habría transferido 17 millones a Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina, pese a que este tenía prohibido contratar con el Estado.

Además, se constató que aunque el contrato fue adjudicado a Plasticards, las tarjetas eran suministradas por la compañía Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, y trasladadas a Honduras por Inversiones MyM S. de R.L.

Según la investigación, los imputados utilizaron empresas fachada y sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para triangular y lavar fondos provenientes de la Tasa de Seguridad.

En carros blindados, viáticos y combustible se gasta dinero de la Tasa de Seguridad

