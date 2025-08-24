Dictan prisión preventiva a socia de excoordinador de la Tasa de Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Un tribunal dictó este domingo -24 de agosto- auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., acusada de participar en un millonario fraude al Estado mediante el suministro irregular de tarjetas PVC para licencias de conducir.

De acuerdo con la acusación, Mayorga actuó junto a Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en un perjuicio que asciende a 18 millones 547 mil 200 lempiras.

La investigación detalla que en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó de forma irregular la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., compañía constituida apenas dos meses antes de recibir el contrato. Aunque se reportó el ingreso de todo el lote, solo 258 mil llegaron al país.