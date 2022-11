“La OIM ha facilitado la reunificación de más de 500 familias” desde 2017 a 2022: Frank Zavala

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 500 familias procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, que representan unas 2,000 personas, han tenido un proceso de reunificación exitoso, luego de haber sido separadas por la política Tolerancia Cero que impulsó el expresidente de los Estados Unidos, Donal Trump, aseguró Frank Zavala, gerente de proyectos del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar.

El entrevistado detalló que por instrucciones de la administración de Joe Biden se creó el grupo, mismo que coordina funciones con la Organización Internacional para la Migración (OIM), la cual inició operaciones en agosto de 2021. A continuación sus impresiones.

¿Cómo analiza que después de dos años todavía hay niños que están separados de sus padres debido a la política Tolerancia Cero?

El Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar fue creado a través de una orden ejecutiva el 2 de febrero de 2021 para establecer procesos para reunir a las familias que habían sido separadas bajo la política de Tolerancia Cero en la frontera de Estados Unidos. Reconociendo la importancia de aumentar la colaboración para enfrentar los retos migratorios que se exacerbaron debido a la pandemia de covid-19, la administración actual coordinó con OIM facilitar e incrementar el número de familias reunificadas.

¿Cuáles han sido los resultados hasta la fecha?

Entre el 16 de septiembre de 2021 y el 14 de octubre de 2022, la OIM ha facilitado la reunificación de más de 500 familias, lo que involucra el movimiento de más de 2,000 personas.

¿Cuál es el proceso que deben realizar las personas que desean reunirse con sus parientes?

Las familias que fueron afectadas pueden visitar las páginas de internet del Grupo Operativo: www.together.gov o www.juntos.gov; este portal permite a los padres conectarse con el gobierno de Estados Unidos para iniciar su proceso de reunificación. No se requiere pagar ninguna cantidad de dinero para iniciar o durante el proceso, incluyendo el llenado de la Petición Inicial de Permiso de Ingreso o para la obtención de los documentos necesarios.

Los reportes hablan de 1,128 niños hondureños separados, ¿qué ocurre con los que aún siguen sin ser reunificados?

Hay 196 niños hondureños que aún no han sido reunificados y que aún no son parte del proceso. La OIM sólo se comunica con aquellas familias que han sido referidas a nosotros a través del Grupo Operativo.¿Se sabe dónde están estos niños?La OIM no está involucrada en la diseminación de información del programa o en la localización de aquellas familias que fueron separadas.

¿A partir de qué año han comenzado a realizar el proceso de reunificación?

Cualquier persona de la comunidad que haya sido separada de un miembro de su familia entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021 se puede registrar en el portal para iniciar su proceso de reunificación y recibir apoyo de la OIM.

¿Cuál es el proceso que se sigue con las familias que ya fueron reunificadas?

El rol de OIM es facilitar el proceso de viaje y hacerlo tan sencillo como sea posible para las familias; la OIM se asegura de que las familias se reúnan de manera segura en el aeropuerto de destino final.

¿Cuál es el trámite administrativo de reunificación familiar?

La OIM se comunica con los solicitantes referidos por el Grupo Operativo, en los países de origen, para informarles las opciones que tienen disponibles para reunificar. Para aquellos padres que quieren permanecer en su país de origen, la OIM facilita que el niño o la niña regrese a casa y aquellos padres que desean unirse a sus hijos e hijas en Estados Unidos reciben apoyo de OIM para solicitar una petición inicial de permiso de ingreso a través de USCIS.

¿Cuáles son las acciones que se han realizado este año?

Desde de mayo de 2022, la OIM apoya a aquellas personas elegibles para solicitar en Estados Unidos un Permiso Inicial de Permanencia Temporal. Los casos aprobados por el gobierno de Estados Unidos para recibir un Permiso Inicial de Permanencia Temporal en el país podrán obtener permiso de empleo.

¿Cómo lograr que esta situación no sea una violación de derechos humanos?

Los países tienen el derecho a controlar sus fronteras y determinar sus políticas migratorias, sin embargo, al hacerlo deben asegurarse de respetar los derechos humanos, cumplir con sus obligaciones de acuerdo con los tratados internacionales y tomar en cuenta los estándares internacionales de protección. El Pacto Mundial para la Migración, adaptado en septiembre de 2018, es una herramienta efectiva para que los Estados puedan discutir la manera más adecuada de atender los retos que trae consigo la movilidad humana sin comprometer los derechos humanos de las personas en movilidad ni la soberanía de los Estados

