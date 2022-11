La odisea de una ceibeña que viajó a Islas Caimán por una cirugía que no halló en Honduras

“En medio de mi desesperación yo viajé a Estados Unidos y allá me cobraban una exageración. Era un lujo para mí todo lo que me cobraban. Cuando regresé, mi hermano que vive en Roatán me dijo: ‘Hermana, fijate que yo tengo un amigo que se fue a operar a Islas Caimán y está muy bien’. Entonces yo le dije: ‘Conseguime los conectes y yo voy a hablar con el hospital’”, recordó la paciente durante una entrevista con EL HERALDO .

La hondureña de 65 años fue intervenida por el ortopeda Niranjam, quien aseguró que sus rodillas estaban “casi (pegando) hueso con hueso por lo que sus actividades eran limitadas”. Ante esto se le practicó un reemplazo bilateral de rodillas en una misma cirugía.

“¿Se quiere operar las dos rodillas?”, le consultó el médico a doña Miriam, ante lo que ella respondió: “Claro que sí”. “El me preguntó: ‘¿No tiene miedo?’, no, le dije yo, porque usted me va a operar, pero quien va a guiar sus manos es el Señor y con esa fe usted me va a operar y el doctor me operó y fue una experiencia muy linda”, recordó ocho meses después de su cirugía.

Afortunadamente, la cirugía fue un éxito e incluso su esposo, Roberto Gabrie, pudo realizarse una biopsia renal que fue incluida en el mismo paquete médico contratado por la paciente.

Actualmente, la catracha se encuentra recuperándose del procedimiento, ya puede caminar con mayor facilidad que antes y asegura que sus malestares se fueron.

“A mí me cambió la vida, yo paso trabajando todo el día, no me siento, atiendo (su negocio), platico, paso cobrando, despachando y haciendo de todo... Pero no dejo de hacer mis ejercicios. Fue maravilloso, fueron mis ángeles”, dijo contenta al conversar con este rotativo.