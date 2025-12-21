¿A qué hora abren y cierran los bancos y malls en Tegucigalpa el 24 de diciembre?

Tegucigalpa, Honduras.- La temporada navideña ya dio inicio y, como es costumbre, los hondureños dejan para último momento las compras de la cena, los estrenos e incluso los retiros bancarios para el 24 de diciembre. ¿Sabes a qué hora abren y cierran los bancos y malls? Aunque faltan un par de días para la gran celebración, el olor a la Navidad y las luces que alumbran las calles capitalinas ya nos hacen sentir el espíritu navideño. Cientos de hondureños abarrotan los mercados capitalinos con la compra de ingredientes para los tradicionales nacatamales, torrejas, rosquillas en miel y la ensalada navideña con los mejores precios.

Para realizar estas compras, los bancos son los principales en llenarse, pues es la temporada en la que los hondureños reciben sus remesas del extranjero para realizar estas adquisiciones. Aquí te brindamos los horarios para que puedas hacerlo con anticipación y evitarte las largas filas.

BAC

Las oficinas de BAC Credomatic estarán abiertas desde las 09:00 a.m hasta mediodía, mientras que las sucursales situadas en centros comerciales y los autobancos operarán en un horario de 10:00 a.m a 2:00 p.m.

Banco Atlántida

Las agencias bancarias a nivel nacional operarán en un horario de 9:00 a.m hasta mediodía, mientras que aquellas sucursales ubicadas en centros comerciales estarán atendiendo en un horario de 10:00 a.m a 2:00 p.m

Aunque la mayoría de los bancos no han ofrecido un calendario de atención oficial, todos los años han laborado en un horario comprendido de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. e incluso de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Todas las oficinas permanecen cerradas el 25 de diciembre por el día festivo, retornando con normalidad el 26 de diciembre.

Horarios de otras tiendas