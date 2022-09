Honduras: Los pacientes deben esperar 90 días por una cita en el Hospital Escuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sufrimiento e impotencia es lo que sigue recibiendo la población que asiste a los centros hospitalarios públicos de Honduras en busca de atención médica.

En los principales centros de atención del país, las citas para pacientes que sufren enfermedades crónicas las están programando para 90 días, y en el peor de los casos para el otro año.

“Me dijeron que tenía que regresar hasta diciembre y luego ahí se verá si hay cupo disponible para agendar una cita que sería ya para enero o marzo”, lamentó doña Iris, paciente del Hospital Escuela que le urge atención inmediata debido a que tiene problemas en su pie debido a la diabetes.

La portavoz del Hospital Escuela, Julieth Chavarría, informó que hasta en 2023 hay cupos para ciertas especialidades.

“Ahorita hay mucha demanda por el tema de que han ocurrido muchos accidentes, no hay cupos como para neurología, ortopedia y urología”, manifestó Chavarría.

Ante está situación, los más afectados son los pacientes que buscan atención inmediata para tratar alguna enfermedad.

EL HERALDO visitó el centro hospitalario y constató que a muchos de los enfermos les programan las citas hasta diciembre o enero del próximo año.

Luisa María, quien iba acompañada de su madre (Doña Mirta), denunció que la cita de la mamá se la dieron hasta el otro año cuando le tocaba ayer.

“Mire, la cita que le tocaba a mi mamá del diabético no se la han dado, dijeron que viniera hasta noviembre o diciembre para que me la den hasta el otro año, o sea, no están dando la cita como es porque hoy venía ella a consulta supuestamente a las 11:00 de la mañana y resulta que la doctora no está atendiendo, está complicado todo esto. Hay que luchar..”, dijo Luisa mientras la mamá no podía caminar por sí sola debido a problemas de su pie. Este rotativo le consultó a más pacientes del centro hospitalario y es una verdadera situación crítica la que están pasando muchos de ellos.

“A mí me dieron cita hasta diciembre, yo padezco del azúcar, colesterol y un montón de ‘casacas’, yo aquí he venido y cuando me recetan medicamentos no hay, solo uno que otro y los otros me toca comprarlos, por ejemplo la insulina es la más cara y muchas veces no hay, me toca comprarla a 300 lempiras en el mercado y a veces a 50 lempiras en el hospital San Felipe porque ahí la venden”, dijo doña Josefina, una mujer de 65 años de edad quien espera que esta situación tarde o temprano se arregle en el sistema sanitario del país

