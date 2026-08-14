Odir Fernández pide al Congreso Nacional fortalecer presupuesto universitario

Tegucigalpa, Honduras.- Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pidió a los diputados del Congreso Nacional dejar de lado el “populismo legislativo” y concentrar esfuerzos en garantizar los recursos necesarios para fortalecer la educación superior pública del país. "Yo hago un llamado de que nos ayuden con el presupuesto, porque tenemos todavía deudas pendientes, no nos han transferido más de 700 millones. Hay deudas que definitivamente tienen que financiarse y resolverse", aseguró el titular de la UNAH al canal HCH. Además, Fernández cuestionó las iniciativas orientadas a crear nuevas universidades o ampliar la infraestructura universitaria sin que, a su criterio, se asegure previamente el financiamiento necesario para su funcionamiento.

"Algunos se emocionan presentando la creación de la universidad allá en Comayagüela, como si fuera supermercado o pulpería de la universidad en cualquier lugar. Tienen que recordar que si bien ellos tienen un rol constitucional, nosotros tenemos otro rol en el cual nos otorga la autonomía administrativa y funcional; organizando, dirigiendo y desarrollando el sistema de educación superior", afirmó. Este reclamo se da en el marco de la segunda y última Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) del año, donde más de 20,000 jóvenes se someterán al proceso que definirá a los nuevos estudiantes de 2027. "Tenemos la obligación, como representación del Estado en materia de educación superior, abrirle las puertas, admitirlos, establecer los mecanismos y también flexibilizar, porque muchos de ellos estudian y trabajan", sentenció el rector de la UNAH.

Presupuesto de la UNAH... Un tema delicado

La situación presupuestaria de la UNAH ha sido objeto de discusión durante 2026, al quedar establecido en aproximadamente 7,753.5 millones de lempiras, de los cuales 6,846.7 millones corresponden a transferencias estatales, 314 millones a ingresos propios y otros recursos complementarios. En marzo, la UNAH estimó que necesitaría alrededor de 3,000 millones de lempiras adicionales para cumplir con el proceso de expansión previsto, al tiempo que señaló que la operación de los centros existentes debe mantenerse como prioridad. Un mes después, la Secretaría de Finanzas informó que la transferencia estatal para la UNAH se mantendría en 7,406.03 millones de lempiras, equivalente al monto recibido en 2025.