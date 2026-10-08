  1. Inicio
  2. · Honduras

"Ni van a toser": Marvin Ponce advierte sobre nuevas investigaciones contra exfuncionarios de Libre

El asesor presidencial indicó que decenas de exfuncionarios de Libre de rangos altos y medios se enriquecieron durante la pasada administración

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 11:20
Ni van a toser: Marvin Ponce advierte sobre nuevas investigaciones contra exfuncionarios de Libre

El asesor del presidencial, Marvin Ponce, aseguró que exfuncionarios de Libre serán encarcelados.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El asesor presidencial Marvin Ponce lanzó una nueva serie de señalamientos contra exfuncionarios del gobierno de Libertad y Refundación (Libre), al asegurar que existen al menos tres personas más bajo investigación y que podrían enfrentar requerimientos fiscales.

A través de sus redes sociales, Ponce afirmó que se trata de exfuncionarios que, según su versión, tienen investigaciones en curso, aunque no detalló los expedientes ni los delitos que se les atribuirían.

"Hay tres exfuncionarios de Libre más, con sendas investigaciones, ni van a toser. Las paredes de los hospitales serán removidas con sendos requerimientos fiscales. Los polvos se volverán lodos", escribió Ponce.

Solicitarán explicaciones al ministro de Turismo por fuga de hondureños a El Salvador

Los mensajes se producen en medio de las investigaciones que distintas instituciones han realizado sobre actuaciones de funcionarios de la pasada administración.

Hasta ahora, el Ministerio Público no ha confirmado oficialmente que vaya a presentar requerimientos contra las tres personas a las que hace referencia Ponce.

En otra publicación, el funcionario reconoció que durante el gobierno de Libre también hubo personas que, a su criterio, actuaron con honestidad, pero cuestionó la conducta de un grupo de funcionarios de niveles altos y medios.

"En el gobierno de Libre hubo bastante gente muy honesta, pero como 147 funcionarios altos y medios se enriquecieron robando. No les va tan mal porque aquí han aparecido defensores de esos corruptos de Libre", señaló Ponce.

Así movieron diputados millonarias ayudas hacia estructuras de Libre

El asesor presidencial cerró sus publicaciones con una nueva advertencia sobre posibles consecuencias judiciales para algunos de los señalados, aunque nuevamente no identificó a las personas ni presentó detalles de las supuestas investigaciones.

"Y hasta lo ofende a uno. Al mamo irán muchos", escribió Ponce.

La advertencia de Ponce se suma a otros pronunciamientos que ha realizado desde su incorporación como asesor del gobierno de Nasry Asfura, cargo para el que fue juramentado el pasado 1 de abril.

MP evalúa investigar de oficio a red de ONG ligadas a Libre

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias