"Ni van a toser": Marvin Ponce advierte sobre nuevas investigaciones contra exfuncionarios de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El asesor presidencial Marvin Ponce lanzó una nueva serie de señalamientos contra exfuncionarios del gobierno de Libertad y Refundación (Libre), al asegurar que existen al menos tres personas más bajo investigación y que podrían enfrentar requerimientos fiscales. A través de sus redes sociales, Ponce afirmó que se trata de exfuncionarios que, según su versión, tienen investigaciones en curso, aunque no detalló los expedientes ni los delitos que se les atribuirían. "Hay tres exfuncionarios de Libre más, con sendas investigaciones, ni van a toser. Las paredes de los hospitales serán removidas con sendos requerimientos fiscales. Los polvos se volverán lodos", escribió Ponce.

Los mensajes se producen en medio de las investigaciones que distintas instituciones han realizado sobre actuaciones de funcionarios de la pasada administración. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha confirmado oficialmente que vaya a presentar requerimientos contra las tres personas a las que hace referencia Ponce. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En otra publicación, el funcionario reconoció que durante el gobierno de Libre también hubo personas que, a su criterio, actuaron con honestidad, pero cuestionó la conducta de un grupo de funcionarios de niveles altos y medios. "En el gobierno de Libre hubo bastante gente muy honesta, pero como 147 funcionarios altos y medios se enriquecieron robando. No les va tan mal porque aquí han aparecido defensores de esos corruptos de Libre", señaló Ponce.