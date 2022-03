“Nuestra discapacidad no es motivo para ser excluidos”: Joven ciego al graduarse en la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Lo más difícil en mi travesía por graduarme fue la discriminación”, comentó Hellen Lorena Yanes, tras recibir su titulo universitario otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Ahora ya es una licenciada en Lenguas Extranjeras a pesar de no contar con sus dos piernas. “Nací con una discapacidad física, esto llevó a que tuviesen que amputarme ambas extremidades, pero no evitó que me graduara de la UNAH”, expresó con orgullo a EL HERALDO.

Al lado de Hellen Yanes, de igual forma, recogía su titulo en Psicología, Luis Enrique Barahona, un joven luchador de 31 años que perdió su visión en el año 2015 a causa de la enfermedad Glaucoma.

“Trabajaba el doble que mis compañeros para poder cumplir mis asignaciones, por lo que me siento satisfecho de haber llegado hasta aquí”, contó.

Mientras subía al estrado a recibir su título universitario envió un mensaje al sistema laboral que le espera como profesional: “Quiero que se nos aperturen oportunidades en el sistema laboral, nuestra discapacidad no es motivo para ser excluidos, todo lo contrario”.

Asimismo, en esta jornada se graduaron dos periodistas de EL HERALDO; Megan Scarleth Morazán y Carlos Miguel Girón.

Entre 67 periodistas galardonados en la jornada matutina, Megan Morazán, obtuvo su reconocimiento de magna cum laude, llegando a un índice global de 93%.

“Me siento orgullosa por este reconocimiento, se lo dedico a mi mamá que fue mi temple, y a mis hermanos, que siempre estuvieron conmigo en los peores momentos”, comentó Morazán.

La UNAH celebró este día su segundo día de actos ceremoniales tras dos años del inicio de la pandemia por covid-19.

En ambos días la máxima casa de estudios le entregó al país 2,595 nuevos profesionales a la fuerza laboral.