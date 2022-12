Numerosos estudios y opiniones han desatado todo tipo de divisiones, pues mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la pastilla como una forma de anticoncepción y no de aborto, algunos sectores aseguran que al inhibir la fecundación, puede ser considerada como tal.

La más reciente fue durante una entrevista con la cadena BBC, donde dijo que la pastilla se legalizará para las mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales y no para las féminas en general, como lo había prometido Castro al asumir el poder.

“Para las mujeres que no fueron víctimas sexuales, deben de aprender a exigirle al hombre que use preservativo, deben aprender también que hay otros métodos de anticoncepción... No vamos a usar la píldora para que haya un desenfreno sexual, vamos a usar la píldora del día después para la que es víctima de una violación, para el que tenga un sexo irresponsable debe hacerse responsable por el sexo”, dijo Matheu.

Esta postura fue ampliamente cuestionada en las redes sociales, pues algunos dijeron que el médico estaba trasladando únicamente a las mujeres la responsabilidad sexual y reproductiva.

El video fue compartido en su cuenta de Twitter por el escritor Óscar Estrada, quien escribió lo siguiente: “Me disculparán el francés pero, qué clase de imbécil tienen en la Sesal que se atreve a decir estas cosas! “Las mujeres deben aprender”, “las mujeres deben entender”, “no vamos a permitir” Este es el ministro de Salud de la primera mujer presidente de Honduras”.