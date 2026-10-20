Ministerio Público investiga a médicos por violaciones a los derechos humanos

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) citará a médicos por la presunta violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y abandono de funciones, en medio de un paro de labores, que hasta este martes ya suma 43 días. La portavoz del Ministerio Público, Yulissa Gómez, explicó que, tras recibir una denuncia contra el gremio médico el 12 de octubre, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) comenzó diversas diligencias investigativas, entre ellas solicitudes de información y toma de declaraciones. Asimismo, apuntó que se prevé citar a profesionales de la medicina para recabar sus testimonios y avanzar en el esclarecimiento del caso. “En ese sentido, el Ministro Público conforme a la ley está realizando las investigaciones correspondientes, y será hasta que finalice la misma que conoceremos qué acción legal realizar al ministro público”, expresó la portavoz. La funcionaria recalcó que, mientras la investigación permanezca abierta, las autoridades no pueden divulgar detalles sobre las diligencias ni adelantar posibles acciones legales contra las personas involucradas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Presuntos delitos de médicos

El 12 de octubre, Santos Augusto Funes interpuso una denuncia ante el Ministerio Público con el acompañamiento del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos y la Democracia (OBLADHED). En el escrito, Funes señala a médicos por la presunta comisión de los delitos de violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y abandono de funciones, en perjuicio de su persona y del pueblo hondureño en general. La denuncia sostiene que se vulneró el derecho a la salud del ciudadano, quien afirma que no recibió atención en un centro hospitalario de la capital. Los señalamientos deberán ser esclarecidos mediante las diligencias que desarrolla la Fiscalía de Derechos Humanos. La presentación de la denuncia no implica, por sí misma, que se hayan comprobado los delitos señalados.

La denuncia se presenta en medio de la suspensión de labores encabezada por el gremio médico desde el 7 de septiembre, medida que mantiene la atención concentrada en las áreas de emergencia. La suspensión de servicios médicos ha dejado alrededor de 20,000 pacientes sin consulta y unas 3,000 operaciones pospuestas a nivel nacional.

¿Por qué protestan?