Extienden alerta verde en zonas bajas del Valle de Sula por crecida del río Ulúa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta verde por 48 horas en las zonas bajas y ribereñas de varios municipios del Valle de Sula, debido al incremento del nivel del agua en la cuenca media del río Ulúa. La medida entró en vigencia a las 7:00 am de este martes 20 de octubre y comprende sectores de Pimienta, Villa Nueva, Potrerillos y San Manuel, en el departamento de Cortés.

La alerta también incluye los municipios de El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, así como el sector de Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, y las zonas bajas de La Lima, en Cortés. Según el comunicado, la decisión se tomó con base en la información proporcionada por los sistemas de alerta temprana ubicados en la cuenca media del río Ulúa, que reportan un incremento en el nivel del agua. Este aumento podría poner en riesgo a los habitantes de las comunidades incluidas en la alerta, especialmente en las partes bajas de los municipios del norte del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Copeco también mantiene la alerta verde en el Distrito Central y en las zonas aledañas al lago de Yojoa, de acuerdo con la información divulgada.