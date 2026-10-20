Extienden alerta verde en zonas bajas del Valle de Sula por crecida del río Ulúa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta verde por 48 horas en las zonas bajas y ribereñas de varios municipios del Valle de Sula, debido al incremento del nivel del agua en la cuenca media del río Ulúa.
La medida entró en vigencia a las 7:00 am de este martes 20 de octubre y comprende sectores de Pimienta, Villa Nueva, Potrerillos y San Manuel, en el departamento de Cortés.
La alerta también incluye los municipios de El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, así como el sector de Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, y las zonas bajas de La Lima, en Cortés.
Según el comunicado, la decisión se tomó con base en la información proporcionada por los sistemas de alerta temprana ubicados en la cuenca media del río Ulúa, que reportan un incremento en el nivel del agua.
Este aumento podría poner en riesgo a los habitantes de las comunidades incluidas en la alerta, especialmente en las partes bajas de los municipios del norte del país.
Copeco también mantiene la alerta verde en el Distrito Central y en las zonas aledañas al lago de Yojoa, de acuerdo con la información divulgada.
Ante el posible incremento del caudal del río Ulúa, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta y tomar las medidas necesarias para proteger su vida.
Entre las principales recomendaciones figura no cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten un aumento en su caudal, además de seguir las instrucciones de las autoridades y de los organismos de primera respuesta ante una eventual evacuación preventiva.
Asimismo, se aconseja limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a viviendas y comunidades para facilitar el paso del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas.
La institución también pidió evitar la permanencia cerca de ríos, quebradas y otras fuentes de agua durante lluvias intensas.
En caso de tormentas eléctricas, la recomendación es buscar un lugar seguro y no permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que representen un peligro.
Finalmente, el comunicado indica que las personas deben evacuar sus viviendas o el lugar donde se encuentren si la situación lo requiere, y mantenerse informadas mediante los boletines oficiales de Copeco.