Alerta Verde para tres departamentos y otras zonas de Honduras durante 48 horas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió Alerta Verde para los departamentos de Cortés, Copán y Santa Bárbara, además de zonas aledañas al Lago de Yojoa y al municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán, debido a las condiciones de humedad y lluvias que prevalecen en estas regiones.
La medida entrará en vigencia a partir de las 7:00 p.m. de este sábado 17 de octubre y se extenderá por un período de 48 horas, ante el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y otras afectaciones provocadas por las precipitaciones.
De acuerdo con la información proporcionada por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie y en altura generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en la mayor parte del territorio hondureño.
🟢COPECO emite Alerta Verde en tres departamentos y otras zonas vulnerables del pais🟢 https://t.co/aGZZiWken8— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 18, 2026
Asimismo, el pronóstico establece que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, con mayor intensidad y acumulados de lluvia en las regiones noroccidental, occidental, central y sur, además de algunos sectores del norte y oriente del país.
Ante estas condiciones climáticas, las autoridades advierten sobre los posibles riesgos para la población, especialmente en las comunidades vulnerables a inundaciones y deslizamientos, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.
Entre las principales recomendaciones figura evitar cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten un incremento en su caudal, así como atender las indicaciones de las autoridades, especialmente si se ordena una evacuación preventiva.
De igual manera, Copeco aconseja limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a las viviendas y comunidades para facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas.
Finalmente, las autoridades exhortan a la población a evacuar su vivienda o el lugar donde se encuentre si las condiciones lo ameritan, con el propósito de prevenir incidentes y proteger la vida ante las posibles afectaciones derivadas de las lluvias en el territorio nacional.