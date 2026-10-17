Alerta Verde para tres departamentos y otras zonas de Honduras durante 48 horas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió Alerta Verde para los departamentos de Cortés, Copán y Santa Bárbara, además de zonas aledañas al Lago de Yojoa y al municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán, debido a las condiciones de humedad y lluvias que prevalecen en estas regiones.

La medida entrará en vigencia a partir de las 7:00 p.m. de este sábado 17 de octubre y se extenderá por un período de 48 horas, ante el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y otras afectaciones provocadas por las precipitaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie y en altura generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en la mayor parte del territorio hondureño.