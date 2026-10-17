Vaguada dejará lluvias y tormentas eléctricas en Honduras este 18 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie continuará este domingo 18 de octubre sobre el territorio hondureño, generando abundante nubosidad y precipitaciones dispersas en la mayor parte del país, de acuerdo con Víctor Ortega, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Las lluvias más intensas se esperan en las regiones noroccidental y norte, así como en algunos sectores montañosos de la zona central, donde las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica. Ortega indicó que las condiciones previstas para este domingo 18 estarán marcadas por la persistencia de la vaguada en superficie, que favorecerá la presencia de nubes y lluvias en distintas zonas del territorio nacional.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece un oleaje de uno a tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el golfo de Fonseca las olas oscilarán entre dos y cuatro pies.

Temperaturas

En Tegucigalpa, la temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 18 grados. Para la región central se pronostica una máxima de 30 grados y una mínima de 20 grados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la región insular se esperan temperaturas de hasta 31 grados, con una mínima de 27 grados. En la región norte, el termómetro alcanzará una máxima de 32 grados y descenderá hasta los 22 grados. Por su parte, la región oriental registrará una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 20 grados, según los datos incluidos en el pronóstico meteorológico. Para la región sur se prevé la temperatura máxima más alta entre las zonas detalladas, con 34 grados, mientras que la mínima será de 24 grados.