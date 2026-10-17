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Copeco mantiene alerta verde en el Distrito Central y el Lago de Yojoa por lluvias

Según Cenaos, una vaguada en superficie generará lluvias y chubascos débiles a moderados en la mayor parte del territorio hondureño

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 09:46
Copeco mantiene alerta verde en el Distrito Central y el Lago de Yojoa por lluvias

El Lago de Yojoa y el Distrito Central permanecen bajo alerta verde.

 Foto: Cortesía Copeco

Tegucigalpa, Honduras.-La alerta verde se mantiene en las zonas aledañas al Lago de Yojoa, Cortés, y en el Distrito Central, Francisco Morazán, debido a las condiciones de humedad y las lluvias que podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

La Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la medida tendrá una vigencia de 48 horas, a partir de las 9:00 de la noche del viernes 16 de octubre de 2026.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie generará lluvias y chubascos débiles a moderados en la mayor parte del territorio hondureño.

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Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, con mayores acumulados de lluvia en las regiones noroccidental, suroccidental, central y sur del país.

Las condiciones climáticas podrían incrementar los riesgos para las comunidades ubicadas en zonas vulnerables, especialmente aquellas cercanas a ríos, quebradas y terrenos propensos a deslizamientos.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y atender las indicaciones de los organismos de emergencia.

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Entre las principales medidas preventivas se encuentra evitar cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten un aumento en su caudal, debido al peligro que representan las corrientes fuertes.

Copeco también aconseja limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a viviendas y comunidades para facilitar el paso del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas.

Durante las tormentas eléctricas, la población debe buscar refugio en lugares seguros y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un peligro.

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Las autoridades también recomiendan mantenerse alejado de las fuentes de agua durante las lluvias intensas y seguir las instrucciones de los equipos de primera respuesta ante cualquier emergencia.

Además, piden a las personas evacuar sus viviendas si las condiciones lo requieren y atender las indicaciones de las autoridades, priorizando la seguridad y la prevención de incidentes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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