Copeco mantiene alerta verde en el Distrito Central y el Lago de Yojoa por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.-La alerta verde se mantiene en las zonas aledañas al Lago de Yojoa, Cortés, y en el Distrito Central, Francisco Morazán, debido a las condiciones de humedad y las lluvias que podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles. La Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la medida tendrá una vigencia de 48 horas, a partir de las 9:00 de la noche del viernes 16 de octubre de 2026. Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie generará lluvias y chubascos débiles a moderados en la mayor parte del territorio hondureño.

Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, con mayores acumulados de lluvia en las regiones noroccidental, suroccidental, central y sur del país. Las condiciones climáticas podrían incrementar los riesgos para las comunidades ubicadas en zonas vulnerables, especialmente aquellas cercanas a ríos, quebradas y terrenos propensos a deslizamientos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y atender las indicaciones de los organismos de emergencia.

Entre las principales medidas preventivas se encuentra evitar cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten un aumento en su caudal, debido al peligro que representan las corrientes fuertes. Copeco también aconseja limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a viviendas y comunidades para facilitar el paso del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas. Durante las tormentas eléctricas, la población debe buscar refugio en lugares seguros y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un peligro.