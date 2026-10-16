Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 17 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer la lista de los cortes de energía eléctrica programados para este sábado 17 de octubre en diferentes sectores de San Pedro Sula, Cortés.

A diferencia de otros días, para este sábado la ENEE únicamente programó interrupciones del servicio eléctrico en la ciudad industrial. Los cortes se realizarán en dos horarios, según el sector afectado.

Las interrupciones están programadas desde las 8:45 de la mañana hasta las 12:45 del mediodía en algunas zonas, mientras que en otras el servicio podría restablecerse hasta las 2:45 de la tarde. Por ello, se recomienda a los residentes tomar las precauciones necesarias y mantenerse informados sobre cualquier actualización.