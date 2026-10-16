Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 17 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer la lista de los cortes de energía eléctrica programados para este sábado 17 de octubre en diferentes sectores de San Pedro Sula, Cortés.
A diferencia de otros días, para este sábado la ENEE únicamente programó interrupciones del servicio eléctrico en la ciudad industrial. Los cortes se realizarán en dos horarios, según el sector afectado.
Las interrupciones están programadas desde las 8:45 de la mañana hasta las 12:45 del mediodía en algunas zonas, mientras que en otras el servicio podría restablecerse hasta las 2:45 de la tarde. Por ello, se recomienda a los residentes tomar las precauciones necesarias y mantenerse informados sobre cualquier actualización.
¿Qué medidas tomar durante los cortes de energía?
Ante las interrupciones programadas, se recomienda desconectar los aparatos eléctricos, como televisores, computadoras y otros equipos electrónicos, para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio.
También es conveniente cargar con anticipación los teléfonos celulares y las baterías externas.
En caso de trabajar desde casa, procure cargar sus dispositivos y guardar sus archivos antes del inicio de los cortes.
San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 am a 12:45 pm
Colonia Los Arcos- Colonia Hernández- Barrio Paz Barahona- Real InterContinental- Mall Multiplaza- Hotel Copantl Sula- Casa del Abogado- Hotel Camino- Museo del Niño- Hospital CEMESA- Casa Jaar
San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 am a 2:45 pm
Colonia Suazo Córdova- ENEE (La Puerta)- Colonia Altamira- Colonia Altiplano- Aldea San Isidro- Colonia Vieja Primavera- Colonia Vieja Primavera II- Colonia Nueva Primavera- Aldea Las Peñitas- Colonia Las Mesetas- Colonia Villa Eugenia- Colonia Renacimiento- Colonia Rodas Alvarado- Colonia 13 de Marzo- Colonia Trejo, IV etapa.