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Por robarle su arma de reglamento: Matan a balazos a guardia de seguridad en Comayagua

José Pastrana, de 62 años, murió tras ser atacado a balazos. Según información preliminar, los responsables habrían intentado despojarlo de su arma de reglamento

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 09:55
Por robarle su arma de reglamento: Matan a balazos a guardia de seguridad en Comayagua

Además de su trabajo en seguridad, era conocido en TikTok por sus videos bailando y compartiendo con sus seguidores.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.- Un guardia de seguridad fue asesinado a balazos la noche del lunes 19 de octubre en la plaza Torondón, departamento de Comayagua.

La víctima fue identificada como José Pastrana, de 62 años, cuyo cuerpo quedó tendido en el lugar con múltiples heridas de arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, individuos lo habrían interceptado con la intención de despojarlo de su arma de reglamento.

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José Pastrana, de 62 años, fue asesinado en la plaza Torondón.

José Pastrana, de 62 años, fue asesinado en la plaza Torondón.

(Foto: Cortesía )

Hasta el momento, se desconoce si Pastrana se opuso a entregar el arma o si los atacantes llegaron directamente a quitarle la vida para llevársela.

Además de su trabajo como guardia de seguridad, don José era conocido en TikTok, donde compartía videos bailando y momentos de convivencia con sus seguidores.

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Su muerte ha dejado mensajes de pesar en las redes sociales, donde conocidos lamentaron lo ocurrido y recordaron su labor.

"Siempre lo vamos a recordar, don José Pastrana. Muy eficiente en su trabajo, hombre valioso para la seguridad", escribió Julia Canales en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el crimen. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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