Por robarle su arma de reglamento: Matan a balazos a guardia de seguridad en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un guardia de seguridad fue asesinado a balazos la noche del lunes 19 de octubre en la plaza Torondón, departamento de Comayagua.

La víctima fue identificada como José Pastrana, de 62 años, cuyo cuerpo quedó tendido en el lugar con múltiples heridas de arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, individuos lo habrían interceptado con la intención de despojarlo de su arma de reglamento.