Por robarle su arma de reglamento: Matan a balazos a guardia de seguridad en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un guardia de seguridad fue asesinado a balazos la noche del lunes 19 de octubre en la plaza Torondón, departamento de Comayagua.
La víctima fue identificada como José Pastrana, de 62 años, cuyo cuerpo quedó tendido en el lugar con múltiples heridas de arma de fuego.
De acuerdo con información preliminar, individuos lo habrían interceptado con la intención de despojarlo de su arma de reglamento.
Hasta el momento, se desconoce si Pastrana se opuso a entregar el arma o si los atacantes llegaron directamente a quitarle la vida para llevársela.
Además de su trabajo como guardia de seguridad, don José era conocido en TikTok, donde compartía videos bailando y momentos de convivencia con sus seguidores.
Su muerte ha dejado mensajes de pesar en las redes sociales, donde conocidos lamentaron lo ocurrido y recordaron su labor.
"Siempre lo vamos a recordar, don José Pastrana. Muy eficiente en su trabajo, hombre valioso para la seguridad", escribió Julia Canales en redes sociales.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el crimen. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.