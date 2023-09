Mareros de El Salvador obligan a hondureños a traficarles drogas

Un equipo periodístico de EL HERALDO constató a través de testimonios por parte de algunos afectados y la mismas autoridades la agonía de algunos pobladores de Goascorán que están amenazados de muerte si no cumplen con las órdenes de los mareros de El Salvador. “Yo fui una mañana a traer agua al río, dos tipos se me acercaron y me comenzaron a detallar quién era yo y mi familia. Después me explicaron qué es lo que tenía que hacer para no matarme ni a mi familia”, contó un hondureño que fue obligado por las maras salvadoreñas a traficar con droga.