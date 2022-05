Pandilleros salvadoreños se acomodan en Honduras

Los pandilleros salvadoreños entran a Honduras por puntos ciegos que resultan sencillos de cruzar porque las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) no tienen presencia allí.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comenzó su recorrido en el municipio de Alianza, Valle, donde el ingreso de pandilleros quedó marcado en la pupila de sus habitantes, que fueron testigos silenciosos por algún tiempo de sus pasos.

El pueblo es muy colorido, con un parque muy aseado, pobladores muy amables que de inmediato se pusieron a las órdenes del equipo de periodistas para mostrarles las bondades de la zona, incluso uno de ellos, Adalid Hernández, sirvió de guía en los puntos ciegos.

En el municipio el tema de los pandilleros aún está caliente, rumores y hechos comprobados son la comidilla, todos coinciden en que los antisociales llegaron, pero solo de pasada.

“Se captaban en la noche, ahorita que está hondo el río da un poquito más de miedo, pero cuando estaba seco se miraban cruzarse, por aquí pasaron por un lugar que se llama “El llano de Jesús”, que es una zona a la que no llega la Policía, el presidente de El Salvador tiene militares de su lado, aquí en el pueblo hemos visto a los pandilleros de pasada, no se quedan, unos días hubo hasta tres patrullas, pero ya no, en el pueblo uno se conoce y se miraban extraños”, relató un joven que solicitó no ser identificado “porque uno nunca sabe y peligroso, no ponga mi nombre”.

El municipio de Alianza está en la zona baja del departamento de Valle, colinda con el departamento de La Unión, de El Salvador, y están separados solo por el río Goascorán.

Durante el recorrido, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus conversó con un grupo de policías que realizaban su monitoreo de rutina por el parque y explicaron que las cosas ahora están más tranquilas, pero no descartan que pandilleros estén escondidos en El Salvador esperando entrar a Honduras por la zona.

La investigación continuó en el municipio de Goascorán, Valle, otra zona fronteriza con El Salvador, separada solo por el río que posee el mismo nombre y que está bastante seco.

En esa zona se detectó a una gran cantidad de militares destinados a patrullar la frontera, pero ese día movilizaban canastas familiares y brindaban seguridad para celebrar el Día de la Madre en un acto patrocinado por la alcaldía.

“Realizamos patrullajes, los pandilleros buscan puntos ciegos, horas de la noche, sí hemos intervenido en denuncias por sujetos que han intentado entrar a la fuerza a las viviendas y hemos realizado capturas”, dijo un militar que posteriormente se contactó con su superior para pedir permiso de acompañar a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus a los puntos ciegos.

El superior le dijo que debía elevar la solicitud, al final no pudieron colaborar.

Goascorán es uno de los municipios donde las autoridades hondureñas tienen registro de capturas de pandilleros, el último fue retenido el mes pasado en la aldea Maruhuaca.

Al igual que en la zona de Alianza, en Goascorán, está latente el tema de los pandilleros salvadoreños, las denuncias apuntan a que han hecho de las suyas en los pueblos más alejados sin presencia policial.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se trasladó también al municipio de Aramecina, Valle, en la búsqueda de acciones o presencia de pandilleros que huyeron de El Salvador.

“Sí, sin duda, es que aquí uno se conoce y rápido se sabe quién no es del pueblo, entraron, bueno, le cuento que se declaró que las personas no podían andar por la noche y todo mundo cumplió porque había temor a que se metieran, todavía está activo el toque de queda”, explicó un poblador.

Al igual que en Alianza, una persona acompañó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus a ver los puntos ciegos, el problema se repitió: El Salvador sí tenía personal cuidando, pero en Honduras no había nadie.