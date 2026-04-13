Magistrados suplentes del TJE plantan al Congreso al no comparecer a juicio político

En lugar de acudir al llamado, los funcionarios optaron por presentarse ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo, el cual llevaron al Congreso este día mientras se realizaba el juicio político en contra del magistrado Mario Morazán.

Tegucigalpa, Honduras.- Los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta , decidieron no comparecer ante la comisión especial de juicio político, proceso programado para este lunes 13 de abril.

Según Gutiérrez, se están violentando garantías constitucionales y convencionales, señalando además que varios parlamentarios ya han emitido "sentencias previas" de manera pública en su contra.

El magistrado suplente Gabriel Gutiérrez fundamentó su inasistencia denunciando lo que considera un proceso viciado desde su origen. "¿Cómo es posible que los mismos diputados nos denuncien y sean ellos mismos quienes resuelvan? No tenemos ninguna garantía de un proceso justo", manifestó.

La jornada inició con ausencias desde horas de la mañana. Marlon David Ochoa, faltó a su cita programada a las 9:00 de la mañana.

Solo el magistrado Mario Alexis Morazán Rivera cumplió con su comparecencia, aunque su llegada tardía provocó el efecto dominó que obligó a reprogramar el resto del cronograma establecido por la comisión especial de juicio político.

La audiencia de la magistrada Mejía Estapé se había trasladado para las 3:00 de la tarde, mientras que la de Gutiérrez Peralta se fijó para las 5:00 de la tarde. Sin embargo, conforme avanzó el reloj, quedó claro que ninguno de los dos comparecería.

En ese sentido, la presidenta de la comisión especial, Tania Pinto, señaló que Marlon Ochoa, Lourdez Mejía y Gabriel Gutiérrez no presentaron ninguna excusa ante la Secretaría del Congreso, por lo que la sesión no se extendería más por rebeldía de los señalados.

"El único que hizo uso de su derecho a declarar fue el magistrado Mario Morazán, es más se extendió (...) y hemos concluidos ahora procedemos el día de mañana a citar testigos y evacuar medios de prueba documental que han sido presentados ante esta comisión, informó Tania Pinto.

La audiencia quedó programada para las 9:00 de la mañana del martes 14 de abril.