Magisterio tilda de irresponsable al Gobierno por incremento salarial sin revisión presupuestaria

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), María Dolores Escobar, afirmó que el Gobierno reconoció su falta de responsabilidad al anunciar un incremento salarial sin haber revisado previamente las condiciones presupuestarias. Según Escobar, durante la mesa de diálogo que el magisterio sostuvo con las autoridades de Gobierno, admitieron que los montos anunciados no fueron discutidos ni avalados por los equipos técnicos de la Secretaría de Finanzas ni de la Secretaría de Educación, lo que generó incertidumbre entre los docentes.

La dirigente magisterial aclaró que durante las protestas el sector educativo no acudió a negociar nuevos beneficios, sino a exigir el cumplimiento de una propuesta previamente establecida. "Nosotros no llegamos a negociar nada, sino a hacer que se respetara la ley que fue trasladada al Congreso Nacional y publicada en el Diario Oficial La Gaceta", expresó. Explicó que el incremento salarial ya había sido planteado bajo un esquema condicionado a la revisión presupuestaria, por lo que el gremio esperaba únicamente que el Gobierno respetara lo anunciado públicamente en abril pasado. Escobar calificó como una "total irresponsabilidad" por parte de la Secretaría de Educación, al replicar el presupuesto de 2025 para 2026 sin incluir el renglón correspondiente al reajuste salarial.