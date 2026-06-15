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Magisterio tilda de irresponsable al Gobierno por incremento salarial sin revisión presupuestaria

El presidente de la FOMH manifestó que durante la mesa de diálogo, el Gobierno reconoció que anunció el nuevo reajuste sin hacer las revisiones presupuestarias

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 16:34
Magisterio tilda de irresponsable al Gobierno por incremento salarial sin revisión presupuestaria

Los maestros se mantuvieron dos días en protesta exigiendo al Gobierno que cumpla con el reajuste salarial anunciado en abril pasado.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), María Dolores Escobar, afirmó que el Gobierno reconoció su falta de responsabilidad al anunciar un incremento salarial sin haber revisado previamente las condiciones presupuestarias.

Según Escobar, durante la mesa de diálogo que el magisterio sostuvo con las autoridades de Gobierno, admitieron que los montos anunciados no fueron discutidos ni avalados por los equipos técnicos de la Secretaría de Finanzas ni de la Secretaría de Educación, lo que generó incertidumbre entre los docentes.

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La dirigente magisterial aclaró que durante las protestas el sector educativo no acudió a negociar nuevos beneficios, sino a exigir el cumplimiento de una propuesta previamente establecida.

"Nosotros no llegamos a negociar nada, sino a hacer que se respetara la ley que fue trasladada al Congreso Nacional y publicada en el Diario Oficial La Gaceta", expresó.

Explicó que el incremento salarial ya había sido planteado bajo un esquema condicionado a la revisión presupuestaria, por lo que el gremio esperaba únicamente que el Gobierno respetara lo anunciado públicamente en abril pasado.

Escobar calificó como una "total irresponsabilidad" por parte de la Secretaría de Educación, al replicar el presupuesto de 2025 para 2026 sin incluir el renglón correspondiente al reajuste salarial.

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Destacó que la movilización del magisterio fue clave para lograr que sus demandas fueran escuchadas. "No ganamos los dirigentes, ganó el magisterio nacional", afirmó, subrayando la unidad y la determinación de los docentes en la defensa de sus derechos.

La líder gremial resaltó que los trabajadores de la educación han demostrado su compromiso con la transformación del sistema educativo y reiteró que merecen un salario digno acorde a su trabajo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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