Maestros advierten de protestas a nivel nacional si reajuste salarial no se paga en junio

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el incremento salarial para el magisterio no se hiciera efectivo en el pago correspondiente a mayo, el gremio advirtió a las autoridades de Educación sobre acciones de protesta si el reajuste no se hace efectivo en junio. Los docentes que este lunes se movilizaron en varios municipios del departamento de Yoro manifestaron su molestia y esperan que en el próximo desembolso no solo se cumpla con el ajuste acordado, sino que también el aumento salarial se vea reflejado en el pago del decimocuarto mes. Los profesores se movilizaron en zonas de los municipios de Morazán, El Negrito y El Progreso; en este último, los educadores llegaron hasta el puente La Democracia, donde paralizaron el tráfico por algunos minutos.

Advierten que, de no concretarse el aumento en junio, desarrollarán otras medidas de presión a nivel nacional. Entre las acciones anunciadas por el gremio se encuentran asambleas de brazos caídos en los centros educativos, así como asambleas a nivel municipal y departamental. Además, no descartan la toma de carreteras y la ocupación de direcciones distritales, municipales y departamentales de educación; sin embargo, en cada región se ejecutarán medidas que las bases determinen de manera democrática y organizada, indicaron representantes del gremio. Tras la aprobación del Presupuesto General de la República a finales de abril, las autoridades de Educación anunciaron un nuevo reajuste salarial para el gremio, para el cual se destinaron 3,700 millones de lempiras. No obstante, a inicios de mayo se conoció que el incremento no sería efectivo este mes, debido a retrasos en los dictámenes enviados a la Secretaría de Finanzas.