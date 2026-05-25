Pide condiciones dignas y un salario justo para el gremio: Lucía Alvarado recibe el Álvaro Contreras 2026

En el marco del Día del Periodista Hondureño, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) entregó el premio Álvaro Contreras a la periodista Lucía Alvarado Alonzo, por su amplia trayectoria periodística, su labor con transparencia y su compromiso con la ciudadanía.
Lucía Alvarado Alonzo nació el 15 de marzo de 1961 en Tegucigalpa. Tiene 39 años de ejercer el periodismo, por lo que hoy el CPH reconoce esos años de servicio al informar al pueblo.
Con más de tres décadas de experiencia en los medios de comunicación, Lucía Alvarado Alonzo ha construido una carrera sólida, principalmente en el ámbito radial, lo que hoy le permite ser recubir este premio en el ejercicio periodístico.
La voz de Alvarado es un referente en la radiodifusión nacional, tras su paso por las transmisiones de Emisoras Unidas/HRN desde la Corte Suprema de Justicia, y al continuar su labor informativa en la actualidad desde los micrófonos de Radio Globo.
Por eso, hoy Alvarado recibe este reconocimiento con "gran responsabilidad, una distinción que recibo con humildad. Este premio no es solo un reconocimiento. Hablar de Álvaro Contreras es hablar de un legado que nos recuerda que el periodismo no está para acomodarse ni para callar, el periodismo está para servir".
"Los periodistas merecemos condiciones dignas, salario justo, seguridad y reconocimiento real. Informar con responsabilidad no debería costarnos estabilidad, seguridad y dignidad", mencionó en parte de su discurso.
A la gran ceremonia la acompañó su hija, Lucía Alejandra, a quien agradeció su acompañamiento en su profesión desde que estuvo en su vientre hasta su premiación.
En la ceremonia participaron los presidentes de los tres poderes del Estado, Nasry Asfura, Tomás Zambrano y Luis Fernando Padilla, en representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo.
Además el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya e invitados especiales.
Aseguró que "quienes hemos vivido esta profesión sabemos lo que cuesta. Sabemos de jornadas larga de cansancio, de presiones, de sacrificios familiares y de esos días en los que uno tiene que seguir trabajando, aunque por dentro no se sienta bien".