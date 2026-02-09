Magisterio exige respeto a sus derechos y diálogo con autoridades de Educación

Tegucigalpa, Honduras.- El sector magisterial exige a la ministra de Educación, Arely Argueta, que se respeten los derechos laborales, salariales de los profesores, al tiempo que la llaman a dialogar sobre lo que esta afectando al sector educativo. La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) se pronunció sobre varias situaciones que, de acuerdo a ellos, están afectando a los maestros. Uno de los aspectos más importantes es que se asegure el pago completo y oportuno del salario para los docentes, sin excepciones ni retrasos injustificados.

La FOMH recordó que se trata de un derecho laboral fundamental establecido en el Estatuto del Docente Hondureño. "Estamos exigiendo a las nuevas autoridades educativas que se respeten los calendarios de pago de los docentes; nos podemos tener retrasos de más de 15 días. Recordemos que los profesores somos asalariados, es un trabajador que desempeña la función para obtener un salario relativamente digno", dijo Fanny Erazo, titular de la federación. Otro de los aspectos que exige el gremio, es participación en los procesos educativos que desarrolle la Secretaría de Educación, por lo que hacen un llamado a las autoridades a dialogar. La FOMH pidió un "espacio de diálogo sincero, directo y respetuoso entre el Gobierno y las organizaciones magisteriales, con una agenda clara y compromisos verificables en beneficio de la educación".