Luis Redondo: “Yo no me puedo someter a la decisión de un designado presidencial”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reaccionó ante los señalamientos hechos por el designado presidencial Salvador Nasralla, quien asegura que el titular del Legislativo actúa bajo las órdenes del asesor presidencial Manuel Zelaya. + Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector Durante el proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nasralla dejó entrever su “divorcio” con Redondo al considerar que este ya no pertenece al Partido Salvador de Honduras (PSH) y que este y la presidenta Xiomara Castro incumplieron con el acuerdo firmado previo a las elecciones de 2021. “Luis Redondo nunca afirmó que pertenece al partido, fue invitado por Nasralla para integrar la planilla en base a los antecedentes éticos y morales que yo le conocí durante 15 años, pero no pertenece y por lo tanto, cuando uno no pertenece no lo pueden expulsar”, dijo Nasralla el 1 de febrero.

Nueve días después, Redondo respondió al también líder del PSH mencionando que “no se puede someter a la decisión de un designado presidencial”. “Yo no me voy a someter al control del designado presidencial (Salvador Nasralla), no me voy a someter a la decisión que él quiera porque es presidente de un partido, sino que él más bien debería de trabajar con la agenda del Ejecutivo, por ahí solicitar por medio de alguno de los secretarios de Estado presentar alguna iniciativa, como la que él quería del cannabis”, comenzó diciendo Redondo en una entrevista con Radio América.

“Por respeto a la Constitución no me puedo subordinar a un designado presidencial, la Constitución me lo prohíbe. Que él no entienda esa parte es otro asunto”, añadió. El titular del Poder Legislativo se mostró muy crítico con Salvador Nasralla, cuestionando el control que pretende ejercer sobre la bancada del PSH en el Congreso Nacional.