En 2021, Luis Redondo solicitó juicio político contra diputados en Lista Engel

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Con un rotundo “sí al juicio político contra diputados criminales señalados en la Lista Engel ” reaccionó en 2021 Luis Redondo tras hacerse público el informe de Estados Unidos sobre personajes corruptos en Honduras. Este año, que la nueva Lista Engel abarca a dos diputados del actual Congreso Nacional -que él lidera-, el discurso podría no ser el mismo.

En ese entonces, Redondo realizó una solicitud de juicio político contra los personajes involucrados, sin embargo, su petición no prosperó quedando solo con 34% de votos a favor y un 53% de rechazo, por lo que no hubo ningún proceso como seguramente tampoco lo habrá con la actual lista.

Apuntó, asimismo, que no hacerlo era permitir que los criminales tuvieran poder en Honduras y que no sancionarlos era convertirse en “cómplices”.

Con la actual Lista Engel, que coincide con la titularidad de Redondo en el Legislativo, el político se limitó a expresar -la semana anterior- que “hasta que no haya una comunicación oficial, yo no quisiera pronunciarme”, sin embargo, un día después de que la lista fue publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos no se ha pronunciado.

El gobierno hondureño, a través de un comunicado de la Cancillería, rechazó la Lista Engel.

El documento señala que el listado es “motivado políticamente e injerencista”. “Honduras es una nación soberana y seguirá defendiendo el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”.

Indica que “la naturaleza de esta lista denota una permanente manipulación y una política intervencionista que muchas veces en el pasado ignoró los motivos que ahora invoca”.

Reclama que EE UU no incluyó nunca en el listado al expresidente Juan Orlando Hernández.