Lluvias en Honduras dejan 8,846 afectados y cinco personas muertas

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias de los últimos días han provocado fuertes acumulados de agua y un incremento significativo en los daños a nivel nacional, principalmente en las regiones centro, sur y occidente del país. Así lo informó Mario Centeno, meteorólogo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.
Según el informe emitido por Cenaos, al menos 1,833 familias han resultado afectadas, de las que 697 fueron damnificadas y 11 permanecen evacuadas. En total, se contabilizan 8,846 personas afectadas, 1,445 damnificadas y 60 evacuadas. El reporte también confirma cinco decesos, dos personas heridas, una desaparecida y 25 rescatadas.
En cuanto a infraestructura, 1,500 viviendas presentan daños y 19 fueron destruidas totalmente.
Además, 51 comunidades permanecen incomunicadas debido a deslizamientos, crecidas de ríos o daños en las carreteras. Mario Centeno detalló que en varios municipios de las regiones más afectadas, los acumulados de lluvia superan los 50 milímetros, mientras que en el resto del país las precipitaciones han sido de menor intensidad, con registros máximos de hasta 10 milímetros.
“Esta semana será de mucha lluvia, acompañada de actividad eléctrica. Las regiones donde se esperan los acumulados más altos son la central, sur y suroccidente del país. Para hoy se prevén precipitaciones que sobrepasarán los 50 milímetros”, advirtió Centeno.
El funcionario reiteró el llamado a la población hondureña para mantener la precaución y atender las recomendaciones de los comités de emergencia locales.
Cenaos mantiene un monitoreo permanente sobre el comportamiento de las lluvias y no descarta emitir nuevas alertas preventivas si las condiciones climáticas empeoran en el país.