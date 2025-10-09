Lluvias en Honduras dejan 8,846 afectados y cinco personas muertas

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias de los últimos días han provocado fuertes acumulados de agua y un incremento significativo en los daños a nivel nacional, principalmente en las regiones centro, sur y occidente del país. Así lo informó Mario Centeno, meteorólogo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

Según el informe emitido por Cenaos, al menos 1,833 familias han resultado afectadas, de las que 697 fueron damnificadas y 11 permanecen evacuadas. En total, se contabilizan 8,846 personas afectadas, 1,445 damnificadas y 60 evacuadas. El reporte también confirma cinco decesos, dos personas heridas, una desaparecida y 25 rescatadas.

En cuanto a infraestructura, 1,500 viviendas presentan daños y 19 fueron destruidas totalmente.