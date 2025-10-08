Los cortes de energía para este jueves en Honduras: ¿qué zonas no tendrán luz?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciaron que habrá cortes de energía, programados para este jueves -9 de octubre- en zonas del Distrito Central, Juticalpa, Choluteca, La Ceiba, y otras regiones del país.
La empresa energética detalló a través de sus canales oficiales que las interrupciones se deberán a trabajos de mantenimiento, con la finalidad de "mejorar el servicio".
Conozca qué barrios, colonias, aldeas y bulevares no tendrán luz durante varias horas este jueves. A continuación el listado completo:
Distrito Central: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Arturo Quezada, Israel Sur, colonia Vista Hermosa, colonia San Buenaventura, colonia David Betancourt, Col Arciery, El Mogote, Nueva Jerusalén, Aldea La Soledad, colonia Ciudad Lempira, Ramón Amaya Amador, Linda Vista, Monte de Los Olivos, colonia Australia, Nueva Jerusalén 2, colonia Unidad y Fuerza, colonia Monte de Los Olivos, Parte de Col Santa Clara, colonia Unidad y Paz, colonia Linda Vista, Col. Berlín, Col. José Trinidad Cabañas, Parte de La Nueva Capital y zonas aledañas.
Juticalpa, Olancho: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
La Puzunca, La Empalizada, San Francisco de Becerra, Laguna Seca, Las Tres Ceibas, Potrerillos, El Encinal, El Higuerito, Las Minas Potrerillos, Telica Abajo, Pueblo Viejo, Aldea Sabana Larga y zonas aledañas.
Choluteca: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
También habrá cortes de energía en colonia Inez Carranza, La Lucha, Camaronera Seat Farms, San José de Las Conchas, El Ojochal, bulevar La Reserva, bulevar Boca del Río Viejo, Azucarera Choluteca, Azucarera La Grecia, Lajero Blanco, Las Joyadas, Aldea Las Delicias, La Lujosa, Aldea La Escondida, Aldea El Chaparro, Aldea Los Llanitos, colonia Vista Hermosa, Piedra de Agua, Chacalito, El Portón, Santa Cruz, San Isidro, Buena Vista, Aldea El Chapetón, San Cristóbal, Aldea El Cerro, Los Mangles, Aldea El Jiote, Paya Punta Ratón, Monjarás, Pueblo Nuevo, Cedeño, El Botadero, El Ojochal, Aldea El Venado, Guapinol, Los Puentes, bulevar La Reserva, colonia Boca del Río Viejo, Los Delgaditos, Camaronera Unifinca, Orolarba, Laboratorio de Granjas Marinas, Larva Lee Aldea El Chapetón, Aldea Ojochal, Monjarás, Cedeño, El Botadero, Aldea Ojochalito, Aldea El Venado, Guapinol, Brisas del Mar, Los Puentes, bulevar La Reserva, colonia Boca del Río Viejo, Los Delgaditos, Pueblo Nuevo, El Edén, Unifinca, Orolarba, Laboratorio de Granjas Marinas, Larva Lee y zonas aledañas.
La Ceiba, Atlántida: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Aldea Río María, aldea Piedra Pintada, aldea Corozal, Villa Nuria, Residencial La Ensenada, aldea Cuyamel, Residencial Villa Corinto aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce, aldea Cacao, Municipio Jutiapa, aldea Nueva Armenia, aldea Aguacate Línea 2, aldea Belaire, aldea Cefalú, aldea California, aldea Piedras Amarillas, aldea La Masica, aldea Entelina, aldea Tómala, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Aguacate Línea, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea El Diamante, aldea Venus, aldea Nicaragua, aldea Lis Lis, aldea Balfate, aldea Río Esteban, aldea Río Coco, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, El Carbón, aldea Lucinda, Hotel Palma Real, Generador La Gloria, Hospital Loma de Luz.
Trujillo, Colón: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Agua Caliente, colonia 3 de Mayo, Holanda Linda, punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, Irineo, La Brea.
Choloma: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Bulevar Abajo, Posta Policial, colonia Infop, colonia García, bulevar El Guayabal, bulevar Concepción, colonia La Primavera, bulevar La Curva, colonia Rubí, colonia Adeh, bulevar Suyapa, colonia Bosques de Choloma, bulevar San Antonio, bulevar Pueblo Nuevo, colonia Misisipi, colonia 19 Septiembre, colonia 11 de Abril, bulevar San Francisco, colonia Pagán, Res. Los Prados, colonia Los Almendros, colonia El Kilómetro, colonia Cedén, aldea Quebrada Seca, Ihss, Supermercados La Antorcha, Estadio Rubén Deras, Rinagro, Corrugados de Sula.
El Progreso: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Aldea Fuerzas Vivas, colonia Nuñez, aldea Buenos Aires, aldea Crucitas 1,2 y 3, San José del Negrito y zonas aledañas.
San Francisco de Yojoa: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
San Francisco de Yojoa (El Zapote, Hacienda La Vueltoza).Ilama (La Mica, San Vicente de las Nieves, Plan de Italia, San José de Oriente, La Montañita, El Ocote, Cececapa, La Cuchilla, Agua Sarca, Umigua, La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, La Montañita, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo, centro penitenciario El Pozo).Gualala (Guacamaya, Río Seco, Lomas del Águila, Platanales, El Carrizal, Arenales, Río Hondo, El Jute, El Zapote, Quebrada Arriba, Gualioquito, Santa Rosita).
Santa Bárbara (San Luis Planes, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce, Hogar de Ancianos, Gualioco, Inguaya, Lotificadora Guzmán, San Gaspar, Los Anises, La 22, colonia Suyapa, Diálisis de Honduras, Brisas del Pinal, El Rodeo).San José de Colinas (Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchía, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco del Carrizal, Victoria, El Encanto, Hundiciones.
El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Jicaral, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles).San Luis (Llamalá, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules, Aguas de la Piedra), Chinda (San Rafael, Las Breas, Platanales, Cablotal, Río Caña, La Majada)
Trinidad (El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Monte Cristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales, El Rosario).Concepción del Norte (Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa, Camalotales).Petoa (Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca, Honduritas).
En ese sentido, la ENEE insta a la población a tomar medidas de precaución como desconectar los aparatos electrodomésticos, para evitar que se dañen durante los apagones.